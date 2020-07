In quest’ultima foto su Instagram, Laura Torrisi ha mostrato uno sguardo super seducente e una scollatura da urlo: i suoi followers sono impazziti per lei.

Il successo di Laura Torrisi, ammettiamolo, è davvero smisurato. Sin da quando ha fatto il suo primo ingresso nella casa del Grande Fratello, la bella fiorentina ha saputo conquistare facilmente l’attenzione e l’interesse di tutto il pubblico italiano. Non soltanto per la sua spontaneità e naturalezza, ma anche per la sua smisurata bellezza. Perché, diciamoci la verità, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni decanta di un fascino davvero irresistibile. E ce lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social ufficiale. In effetti, il suo profilo pullula di foto davvero incredibili. Uno degli ultimi, ad esempio, risale a qualche giorno fa. Quando, con uno sguardo seducente e una scollatura da urlo in primo piano, la Torrisi ha letteralmente mandato in tilt Instagram. Volete darci un’occhiata molto più da vicino? Guardare per credere!

Laura Torrisi, sguardo seducente e scollatura mozzafiato: che schianto!

In vacanza con sua figlia Martina, avuta dalla relazione precedente con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi non perde mai occasione di poter allietare il suo tanto caro ed amato pubblico social con degli scatti fotografici davvero da urlo. Oltre a quelli in costume, che, diciamoci la verità, sono una vera e propria delizia per i nostri occhi, l’attrice è solita condividere anche degli scatti molto semplici, ma che descrivono alla grande la sua smisurata bellezza. Uno dei tanti, come dicevamo precedentemente, è stato condiviso qualche giorno fa. Quando, con indosso un mozzafiato completo bianco, l’ex concorrente del Grande Fratello ha letteralmente mandato in subbuglio Instagram. Scopriamo insieme!

Sguardo seducente e scollatura da urlo in primo piano: è proprio in questo modo che, diversi giorni fa, Laura Torrisi ha deciso di lasciare senza parole i suoi sostenitori. Anche perché, parliamoci chiaro, reazione diversa non si poteva affatto avere. Anche in questo scatto, l’attrice fiorentina è davvero splendida. E, com’è giusto che sia, ha mandato letteralmente in subbuglio Instagram. Che schianto di donna!