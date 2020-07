Romina Power, la confessione inedita su Al Bano: “Mi ha sempre dato fastidio…”, lo ha rivelato solo adesso.

Ieri, 26 luglio 2020, Al Bano Carrisi e Romina Power avrebbero festeggiato il loro 50 esimo anniversario di matrimonio. Un matrimonio che si è interrotto, ma non nel cuore dei fan, che, nonostante la rottura, hanno sempre visto i due come una ‘coppia’. Ed è proprio in occasione di questa data che Romina Power si è raccontata il una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Un’intervista in cui ha parlato tanto del suo rapporto con il pugliese, rivelando anche qualche retroscena inedito. Come ad esempio quella cosa che infastidiva proprio tanto Romina… Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Romina Power: “Mi ha sempre dato fastidio…”, la confessione sul suo rapporto con Al Bano

L’affetto del pubblico nei loro confronti è smisurato. Parliamo di Al Bano e Romina Power, coppia nella vita e sul palco. Anche quando i due artisti si sono separati, i fan non hanno mai smesso di seguirli e considerarli una coppia: “Forse perché ci hanno visti crescere.Hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme”, spiega la Power a Il Corriere della Sera. La statunitense spiega che i due non avevano programmato nulla e che, se non si fossero innamorati, probabilmente non ci sarebbero state nemmeno le canzoni. Romina aggiunge che, sia nella vita di coppia che in quella artistica, non c’era chi ha fatto da ‘spalla’ all’altro, ma erano perfettamente alla pari. C’è una cosa, però, che però proprio non andava giù alla Power: “Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un conduttore annunciava Al Bano e Romina, io aggiungevo sempre Power”, confessa la cantante.

Eh si, alla Power infastidiva essere presentata soltanto come ‘Romina’. Lo ha confessato solo adesso: voi lo avreste mai detto?