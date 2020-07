Stefano De Martino, clamoroso colpo di scena: la notizia appena arrivata

Clamoroso colpo di scena per Stefano De Martino, la notizia è appena arrivata: in questo articolo vi diciamo di cosa stiamo parlando

Stefano De Martino: professione ballerino e ormai anche conduttore. L’esordio a Made in Sud fu eccezionale, tanto che la RAI decise di puntare su di lui sia per il Festival di Castrocaro (in coppia con la sua ex compagna Belen) sia per Stasera tutto è possibile, dove ha raccolto la pesante eredità di Amadeus, conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il secondo anno al timone di Made in Sud è stato poi un autentico successo: il programma ha confermato gli ottimi ascolti e buona parte del merito è anche di De Martino, oltre che della sua collega Fatima Trotta. Per i motivi sopra elencati abbiamo deciso anche di eleggerlo personaggio della settimana nella nostra personale rubrica. Le sorprese, però, non finiscono qui: De Martino ha appena ricevuto una notizia clamorosa, che sicuramente farà gioire i suoi fan.

Stefano De Martino, clamoroso colpo di scena: la notizia

I numeri esaltanti ottenuti da Made in Sud e da tutta la sua squadra hanno convinto la Rai. Uno dei protagonisti di questa edizione (ma anche della scorsa) è stato De Martino. Il conduttore ha dimostrato – per il secondo anno consecutivo – di essere all’altezza di una prima serata. Soprattutto in questa edizione, Stefano, oltre che condurre, ha cantato ed ha ballato, anche se questo gli riesce bene di natura. Un tuttofare, un jolly, che aspetta solo una chiamata importante. Nel frattempo però, dopo lo spettacolare successo ottenuto con lo show comico, è arrivata un’altra chiamata, sempre dalla Rai. La dirigenza della rete pubblica ha deciso di affidargli un’altra prima serata. Come si legge su Di Più Tv, Fatima Trotta e De Martino condurranno in video un appuntamento speciale di Made in Sud, intitolato “Al Sud di Made in Sud”. Il format andrà in onda lunedì 27 luglio allo stesso orario delle puntate classiche, ovvero alle 21.20 su Rai 2 e terminerà alle 23.30. La puntata speciale non era prevista, ma visti gli ascolti molto alti, la Rai ha deciso di premiare il programma e mandare in onda una puntata extra. I conduttori ovviamente saranno sempre De Martino e Fatima Trotta.

I telespettatori di Rai Due e in modo particolare tutti gli italiani che vivono o semplicemente amano il Sud Italia potranno godersi una puntata extra del programma dedicato alla comicità terrona. Un appuntamento assolutamente da non perdere con Stefano, Fatima e i comici di Made in Sud.