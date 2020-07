Temptation Island, altro duro colpo per Antonella Elia al falò dopo il bacio del suo fidanzato Pietro con la tentatrice Beatrice: cos’è successo.

Una quinta puntata di Temptation Island davvero imperdibile. Come raccontato in un nostro recente articolo, infatti, saranno davvero tantissimi i colpi di scena a cui assisteremo prima del gran finale. Proprio tra pochissime ore fa, dunque, assisteremo al ‘round finale’ del falò di confronto tra Annamaria ed Antonio. Al primo incontro tra una giovane coppia allo scadere dei 21 giorni previsti dal programma. Ed, infine, alle vicende di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Ecco. Sarà proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ad essere, ancora una volta, la vera e propria protagonista della puntata. Perché? Semplice: stando ad alcune immagini mostrate in quest’ultimo video di anticipazioni caricato sul canale social ufficiale del programma, sembrerebbe che Antonella Elia riceverà un altro duro colpo da parte del suo compagno dopo lo sconvolgente bacio alla tentatrice Beatrice. Ecco di che cosa parliamo.

Temptation Island, altro duro colpo per Antonella Elia dopo il bacio

Soltanto nel corso della quarta puntata di Temptation Island abbiamo assistito al bacio che Pietro Delle Piane ha confessato a Lorenzo Amoruso di aver dato alla single Beatrice De Masi. Eppure, durante la quinta puntata, sembrerebbe che Antonella Elia riceverà un altro duro colpo. A darcene notizia è stato il profilo social ufficiale del programma. Che, pochissimi istanti fa, ha condiviso un’anticipazione proprio sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Seduta sul tronco di fronte al fuoco accesa in compagnia di Manila Nazzaro ed Anna Boschetti, si può vedere un’Antonella visibilmente scioccata e sconvolta da quanto appena visto nel video.

Non proferisce parola appena termina di vedere il video, Antonella Elia. Le uniche, infatti, che le escono da bocca sono: ‘No vabbè’. Non sappiamo, lo ripetiamo, cosa abbia effettivamente visto in questo filmato. Basti pensare che, però, Antonella è visibilmente sconvolta da queste immagini, tanto da lasciarsi andare nelle braccia di Manila Nazzaro.