Temptation Island, retroscena inedito: questa davvero non la sapevamo

Un ex protagonista di Temptation Island ha raccontato un retroscena inedito sul programma: questa davvero non la sapevamo

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Il programma ha avuto un enorme successo sulle reti Mediaset, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda la versione VIP del programma, prima condotta da Simona Ventura, poi sostituita da Alessia Marcuzzi. Quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus, la produzione del reality show ha deciso di andare regolarmente in onda e il programma sta avendo un successo straordinario. Le coppie in gioco sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro, Valeria e Ciavy. Due coppie sono già uscite dal programma, una uscirà la settimana prossima ed infine ci saranno gli ultimi tre falò di confronto. Tra questi ci sarà anche il falò molto atteso di Antonella e Pietro. Nella scorsa puntata, l’attore si è reso protagonista di un gesto che ha fatto arrabbiare la sua compagna: Pietro ha confessato al suo amico Lorenzo di aver baciato una single a telecamere spente. Ma come ha fatto l’attore ad evitare le telecamere? Un ex protagonista del programma ha spiegato il segreto ai microfoni di Fanpage.

Temptation Island, retroscena inedito sul programma

Nel corso della scorsa puntata del reality show di Canale 5, Pietro Delle Piane ha confessato di aver baciato una single a telecamere spente. Non è la prima volta che un concorrente del programma riesce ad eludere le telecamere. Ma come succede? A spiegarlo è Massimo Colantoni, ex concorrente del programma. L’ex fidanzato di Ilaria Teolis, intercettato da Fanpage, ha confessato: “Le telecamere sono ovunque fuorché in bagno. Ma ci si può anche mettere per un istante dietro un telo da mare e mimare qualcosa. Parlarne no perché i microfoni ascoltano tutto”. Colantoni poi, commentando il gesto di Pietro, ha dichiarato: “Mi è parso strano ma avendo vissuto quell’esperienza so che è tutto vero e amplificato, per cui potrebbe essergli uscita così quella confessione, senza pensarci”. L’unico modo per evitare le telecamere, dunque, è rifugiarsi in bagno e Colantoni ha confessato che, dove pare ci sia stato il bacio tra Delle Piane e la single, è presente un bagno.

Massimo non crede che quello di Pietro sia uno scherzo ordito ai danni della Elia, anche se ci spera. In realtà, molti telespettatori pensano che l’attore stia fingendo solo per far ingelosire la Elia. Questo, però, lo sapremo solo nelle prossime settimane, quando ci sarà il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane.