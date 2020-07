In questa ultima foto su Instagram, Alba Parietti è davvero mozzafiato con indosso un costume super sgambato: pioggia di likes per lei.

Sempre solita a condividere con i suoi sostenitori social, Alba Parietti, qualche giorno fa, non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare in costume. Giunta ad Ibiza per la sua vacanza estiva, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi non perde mai occasione di interagire e comunicare con i suoi ammiratori social. Non soltanto, infatti, pochissimi giorni fa, ha voluto mostrare il suo drastico cambio look, ma, come dicevamo precedentemente, si è lasciata immortalare con indosso un costume davvero stratosferico. Sfoggiando, tra l’altro, una forma fisica davvero invidiabile. In un vero e proprio batter baleno, infatti, lo scatto in questione ha raggiunto un vero e proprio successo. Ma di che cosa parliamo esattamente? Tranquilli, vi mostriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Alba Parietti in costume super sgambato: lo scatto su Instagram manda in tilt tutti

Sul suo canale social ufficiale, Alba Parietti non soltanto è solita interagire e rispondere, a volte anche a muso duro, ai suoi numerosi sostenitori, ma è anche solita incantare ed ammaliarli con degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato pubblicato qualche giorno fa. Quando, in diretto collegamento dalla sua vacanza estiva ad Ibiza, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare con indosso un costume davvero stratosferico. Non è il classico ‘due pezzi’, bensì un pezzo intero. Ma non solo. Perché ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio: il pezzo di sotto del costume, infatti, è super sgambato. Insomma, un vero e proprio spettacolo. Risultato di questo scatto? Diamoci uno sguardo insieme.

Com’è giusto che sia, il risultato di questo scatto social è davvero incredibile. In un vero e proprio batter baleno, la foto in costume super sgambato di Alba Parietti ha letteralmente conquistato tutti.

Questi ne sono soltanto alcuni, sia chiaro. Eppure, tutti evidenziano la sua strepitosa bellezza.