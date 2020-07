Vi ricordate Anbeta di Amici? Cosa fa oggi, la lite con Maria e il suo nuovo fidanzato

Cosa fa oggi Anbeta Toromani, ex concorrente e ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi?

Sono tanti i personaggi di Amici Di Maria De Filippi che, terminato il percorso nel programma, hanno avuto successo. Ma sono anche tanti coloro che, invece, dopo un breve boom di successo sono spariti e tornati nell’ombra. Così, la domanda che gli appassionati del programma si pongono è: che fine ha fatto Anbeta Toromani? I veri fan di Amici, che lo seguono da quando si chiamava ancora Saranno Famosi, ricorderanno perfettamente la ballerina, bellissima e amata soprattutto da Alessandra Celentano. Ma che fa oggi?

Anbeta ad Amici di Maria De Filippi

La ballerina faceva parte del programma Amici quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Anbeta, danzatrice classica, come abbiamo detto era amatissima soprattutto da Alessandra Celentano che, per una volta, non aveva quasi niente da ridire alla sua allieva. La ragazza non vinse la sua edizione, ma la ballerina albanese ottenne comunque un grande risultato: diventare una delle ballerine professioniste del programma.

L’attrito con Maria durante il programma

Tuttavia, ad un certo punto della sua carriera televisiva, Anbeta è letteralmente sparita dalle scene. Pare infatti, come riportano diversi giornali, che la Toromani si sia scontrata con Maria De Filippi che non amava il suo modo così duro di parlare ai ragazzi della scuola di Amici. Alla fine Anbeta ha lasciato il mondo della televisione, ma non quello della danza in teatro.

Cosa fa Anbeta oggi e chi è il suo fidanzato?

Oggi Anbeta infatti è dedicata anima e corpo al teatro insieme al suo compagno, nella vita e sul palco, Alessandro Macario. I due si sono conosciuti durante le prove de Il Lago dei Cigni e il flirt è stato immediato. Situazione che si è trasformata in amore però durante Romeo e Giulietta, come nelle migliori storie d’amore insomma!

Lui, Alessandro è guest residente del Teatro San Carlo di Napoli e i due condividono quindi la passione per la danza, il teatro e l’arte in generale. Anbeta quindi ha lasciato la televisione, ma in una recente intervista ha dichiarato di non sentire la mancanza di quel mondo, anzi. Non rimpiange nulla, ma sa che il suo futuro è il teatro.