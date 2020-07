Belen si spoglia, via il costume e poi la linguaccia: selfie rovente

Belen si spoglia tra le stories di Instagram, toglie il costume e fa la linguaccia: il video selfie pubblicato sui social è rovente

Belen Rodriguez è una delle showgirl più desiderate della televisione italiana. La modella argentina è il sogno proibito di molti italiani. Il suo cuore, però, è perennemente occupato. Dopo la relazione con Marco Borriello e poi quella con Fabrizio Corona, la Rodriguez si è sposata con Stefano De Martino, ballerino conosciuto durante il talent show Amici di Maria De Filippi. La loro relazione è stata assai travagliata. I due si sono fidanzati nell’aprile del 2012 e si sono sposati nel settembre del 2013, anno in cui hanno avuto il loro unico figlio, Santiago. La storia d’amore con De Martino è durata fino al 2015, quando, attraverso un comunicato stampa, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. L’anno scorso, però, c’è stato un ritorno di fiamma, durato poco. Ad oggi, infatti, Belen e Stefano sono di nuovo separati e lei ha iniziato una nuova conoscenza con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

Belen si spoglia, via il costume: selfie rovente

La Rodriguez è seguitissima sui social network, in particolare su Instagram, dove conta più di nove milioni di seguaci. La modella argentina potrebbe presto festeggiare il traguardo dei dieci milioni di follower, un numero davvero impressionante. Le foto pubblicate sul popolare social network sono sempre piene di like, mentre le stories sono seguitissime. La showgirl e conduttrice di Tu si que vales spesso stuzzica la fantasia dei fan, pubblicando foto in costume o addirittura ‘senza veli’. Gli scatti in cui mette in mostra le sue curve mozzafiato ovviamente sono quelli che riscuotono maggiore successo. Tra le stories, invece, la showgirl pubblica spesso attimi di vita lavorativa o anche privata. Anche lì però non mancano foto o video in cui lascia ampio spazio all’immaginazione dei suoi seguaci. Oggi ad esempio, tra le stories del popolare social network, ha pubblicato un video in cui appare senza il costume davanti allo specchio. La modella mostra un fisico invidiabile e ovviamente le sue curve sono in bella mostra. La Rodriguez si riprende con il cellulare e poi fa una linguaccia alla fotocamera. Un gesto che potrebbe essere indirizzato a qualcuno oppure è stato fatto solo per sembrare ancora più attraente, come se non bastasse quanto regalato da Madre Natura.

La storia pubblicata su Instagram raggiungerà sicuramente un numero altissimo di visualizzazioni e siamo sicuri che i seguaci della Rodriguez faranno il ‘passa-parola’ in direct. Con questo piccolo video pubblicato sul popolare social network, la Rodriguez dimostra di essere ancora una delle donne più belle della televisione italiana, se non la più bella in assoluto.