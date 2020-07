Subito dopo la sua esibizione a Battiti Live, Elettra Lamborghini ha completamente sbottato su Twtitter: ecco cos’è successo.

Sta vivendo un periodo più che splendente, Elettra Lamborghini. Non soltanto dal punto di vista privato, dal momento che, tra pochissimi mesi, convolerà a nozze con il suo compagno Afrojack, ma anche dal punto di vista professionale. Voce di numerosi singoli musicali di successo, la cantante continua a cavalcare la cresta dell’onda grazie anche all’ultimo singolo pubblicato. Ma non solo. Sapete perché diciamo questo? Semplice: proprio come testimoniato dalla dirette interessata sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che, a diverse settimane di distanza dalla fuoriuscita del suo primo album, il cd abbia vinto già il disco di platino. Un successo davvero formidabile. Che, d’altra parte, contiene dei singoli davvero strepitosi. Non soltanto, quindi, ‘La Isla’, ma anche la canzone che ha decretato il suo approdo sul palco del Festival di Sanremo. Ecco. È proprio questo il singolo che, come abbiamo potuto vedere nel corso della puntata di ieri, la cantante ha cantato a Battiti Live. La sua esibizione, c’è da ammetterlo, è stata davvero pazzesca. Elettra è stata bravissima e, come al suo solito, ha letteralmente fatto ballare tutti. ‘Peccato’ soltanto per quello che è accaduto dopo. E che ha fatto sbottare la giovane.

Elettra Lamborghini sbotta durante l’esibizione a Battiti: il commento Twitter

Proprio sul palco della prima puntata di Battiti Live, Elettra Lamborghini ha letteralmente fatto scatenato il suo tanto amato pubblico. Sulle note di ‘Musica (Il resto scompare)’, la cantante ha saputo regalare un vero e proprio spettacolo a tutti i telespettatori del programma. ‘Peccato’ che, proprio durante la sua esibizione, il popolo web si è scatenato a commentare la sua esibizione. C’è chi, com’è giusto che sia, si è letteralmente incantato a sentirla cantare e ballare. E chi, invece, ha avuto da ridire sulla sua performance. È proprio per questo motivo che, subito dopo la sua esibizione, la futura moglie di Afrojack non ha potuto fare a meno di rispondere direttamente a chi credeva che si stesse esibendo con il playback.

‘Elettra non si smentisce mai: con il playback e fa pure le prove. La si ama per la sua simpatia’, recita il commento in questione su Twitter. Immediata è stata la reazione della cantante. Che, tramite il suo profilo ufficiale, non ha potuto fare a meno di passarci sopra a questo ‘particolare’ commento. Ed, ovviamente, rispondere in prima persona. ‘Amore, playback un cavolo, ma ti amo anche io’, ha scritto la Lamborghini per rispondere a questa critica social. Voi cosa ne pensate, invece? Per noi è stata strepitosa, per voi?