Ieri è andata in onda, su Italia Uno, la prima puntata di Battiti Live, l’appuntamento estivo con la musica, giunto ormai alla 18esima edizione. A condurre la serata, sul palco del Castello Aragonesi di Otranto, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha incantato tutti con il mini abito a pois e fiori scelto per la serata, ma non è stata l’unica a colpire i telespettatori con il look. Tra gli artisti che si sono esibiti nel corso della prima puntata, infatti, c’era anche lei, la splendida Elodie. L’ex allieva di Amici è nota per i suoi outfit mai banali e, anche ieri sera, ha lasciato tutti senza parole con l’abito indossato sul palco. Un abito che i più attenti avranno già visto. Dove e quando? Nel 1999, indossato dalla meravigliosa top model Kate Moss. Il prezzo dell’abito, tempestato di cristalli, vi lascerà di stucco. Scopriamolo insieme!

Elodie, look incantevole a Battiti Live: sapete quanto costa il suo abito? Il prezzo vi lascerà senza parole

Elodie sa sempre come attirare l’attenzione del pubblico. Come sul palco di Sanremo 2020, anche a Battiti Live la cantante ha incantato tutti con il look scelto per la prima serata, trasmessa ieri sera su Italia Uno. Elodie ha indossato un abito di Versace, satinato in argento, ricoperto di cristalli e caratterizzato da spalline sottili ricoperte di oro. Insomma, un abito super prezioso! Che è stato indossato da Kate Moss a fine anni ’90. A ricordarlo è proprio Elodie, nelle sue stories di Instagram. Date un’occhiata:

Eh si, si tratta proprio di una nuova versione dello splendido abito indossato dalla top model Kate Moss. E proprio come sulla top model, anche su Elodie l’effetto è incantevole Ma sapete quanto costa? Ebbene, come riporta Fanpage.it, il prezzo esatto dell’abito è di 3.105 mila euro. Una cifra non proprio alla portata di tutti! Che dire, Elodie sa sempre come incantare i suoi fan con i look scelti per le sue apparizioni in tv. E voi, avete seguito la prima puntata di Battiti Live?