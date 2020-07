Giulia De Lellis rassicura i fan: “Non ho il Coronavirus”

Giulia De Lellis, attraverso le stories di Instagram, ha rassicurato i fan riguardo alle sue condizioni: “Non ho il Coronavirus”

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sui social. Su Instagram in particolare la modella conta oltre quattro milioni e mezzo di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie a Uomini e Donne, dove ha partecipato per corteggiare Andrea Damante. Il tronista, fulminato dalla sua bellezza e dal suo carattere fumantino, la scelse e i due uscirono insieme dal programma. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di italiani. La loro relazione è stata piena di alti e bassi, periodi di crisi e addirittura brusche separazioni. C’è stato un periodo in cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne sembravano aver imboccato due strade diverse. A distanza di qualche anno, però, Giulia e Andrea sono tornati insieme e adesso potrebbero addirittura convolare a nozze.

Giulia De Lellis rassicura i fan: le sue parole

La De Lellis sui social racconta tutta la sua giornata. La modella ed influencer tiene sempre aggiornati i suoi seguaci, i quali, quando la romana manca per qualche ora, spesso si preoccupano. Nelle ultime ore, ad esempio, è stata un po’ lontana dai social perché ha avuto la febbre. Appena ha ripreso il suo stato di forma abituale, la De Lellis è tornata sui social per rassicurare i fan riguardo le sue condizioni. Tra le stories del popolare social network, la modella ha dichiarato: “Sto molto meglio. La febbre si è abbassata”. È chiaro che, in seguito alla pandemia, i sintomi influenzali come febbre, raffreddore e mal di gola vengono subito ricondotti al Coronavirus. La De Lellis, però, ci ha tenuto a sottolineare: “Ho fatto il tampone perché sapete che sono molto ipocondriaca e non ho il Covid. Potete stare tranquilli. Grazie per esserci sempre, per esservi preoccupati e per tutti i messaggi”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne poi ha chiarito le sue condizioni: “Ho i soliti problemi alla gola”. La De Lellis sta cercando di tornare operativa dopo questi giorni di ‘malattia’ in cui ha dichiarato di aver trascurato alcune cose. Il primo passo è stato quelli di truccarsi: la romana si è rimessa in sesto ed ha pubblicato subito alcune stories ‘sponsorizzate’.

Il messaggio della modella e influencer avrà sicuramente reso felici i fan, i quali erano preoccupati per le sue condizioni. La De Lellis sta bene, ha solo alcuni problemi alla gola, i quali pare possano essere risolti solo ricorrendo ad un’operazione chirurgica.