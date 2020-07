Grande Fratello, è finita tra due amati ex protagonisti del reality: l’annuncio in lacrime è arrivato attraverso i social.

“Tra me e Kevin è finita, alcuni di voi penso se ne siano accorti perché mi sono arrivati dei messaggini, anche da profili fake come sempre…Onde evitare tutto questo, che per me sarebbe troppo, ho deciso di dirvelo apertamente”. È così che Jessica Vella comunica ai suoi followers di Instagram la rottura con Kevin Ishebabi. Entrambi concorrenti del Grande Fratello 14, i due si sono innamorati proprio nella casa più spiata della tv. Tra loro, una storia d’amore fatta di alti e bassi, un vero e proprio tira e molla. Che, adesso, sembra essere arrivato davvero alle battute finali. L’annuncio di Jessica è arrivato attraverso le stories di Instagram, durante le quali la siciliana non ha trattenuto le lacrime. Ecco le sue parole.

Grande Fratello, è finita tra due amati ex protagonisti del reality: l’annuncio di Jessica in lacrime

“In questo momento ho bisogno di andare oltre, riprendere la mia vita in mano, che da cinque anni a questa parte forse ho un po’ trascurato”. È con queste parole che Jessica Vella annuncia la nuova rottura con Kevin, attraverso le sue stories di Instagram. Non è facile per l’ex gieffina parlare della sua vita privata, ma la Vella ha deciso di parlarne per invitare i suoi fan ad evitare di fare domande o postare immagini con riferimenti alla sua storia con Kevin. “Chi mi ha seguito sa quanto io abbia lottato per questa storia, ci credevo tanto, fino all’ultimo giorno ci ho creduto, ma è arrivato il momento di mettere un punto.” Jessica non trattiene le lacrime e spiega che, nonostante si siano presi e mollati più volte, questa volta la decisione è definitiva.

L’ex gieffina conclude il video invitando nuovamente tutti a rispettare la sua richiesta di evitare domande sull’argomento. “Non sto bene, penso sia evidente, però passerà”, conclude Jessica. E voi, cosa pensate della fine della storia tra la Vella e Kevin? Vi piacevano insieme?