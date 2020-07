Nicola Vivarelli | Gemma Galgani: la decisione improvvisa spiazza tutti

Le parole di Nicola su Instagram lasciano poco spazio all’immaginazione: si rivolge a Gemma?

Nicola Vivarelli, che abbiamo imparato a conoscere come Sirius quando durante il lockdown ha corteggiato Gemma Galgani, si trova a Napoli. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha infatti postato diverse storie che lo vedono proprio nella splendida città campana dove starà per circa una settimana e seguirà dei corsi di aggiornamento, oltre a rilassarsi. Ma in tutto questo Gemma dov’è?

Nicola e Gemma: amore terminato in estate?

Nicola Vivarelli era arrivato nel programma Uomini e Donne con i suoi 26 anni per conoscere e frequentare la famosa Gemma Galgani. I due si passano quasi 40 anni di differenza, ma questo sembrava non turbarli affatto. Durante le ultime puntate infatti entrambi hanno difeso la loro storia con grande vigore. Soprattutto il giovanissimo capitano Vivarelli, si era battuto per mettere a tacere ogni pettegolezzo. Voleva conoscere la Dama di Torino e dell’età non gli importava per niente. Una storia, la loro, che è sembrata strana ma convincente. Peccato che una volta terminato il programma dei due non ci sia stata più traccia.

Nicola Vivarelli: “L’estate è andata come è andata”

Gemma e Nicola, terminato Uomini e Donne non sono più comparsi insieme. Tutti si aspettavano di vederli in vacanza, ma pare che proprio la Galgani abbia rifiutato gli inviti di Nicola. Così le ultime parole del corteggiatore lasciano poco spazio all’immaginazione. Nelle ultime storie pubblicate infatti Sirius ha dichiarato: “L’estate è andata come è andata, quindi ho deciso di riprendere i miei corsi, i miei studi e il mio lavoro. Ho un po’ di cose da fare, meno male”. Una serie di affermazioni che fanno pensare subito alla sua storia naufragata con la Galgani. Sembra infatti che Nicola sia amareggiato e deluso dal fatto che non ha più visto Gemma. Ma intanto dal profilo social della donna non arrivano risposte. Tutto tace da tempo, niente storie, niente post.

“Ne approfitterò poi sabato e domenica: andrò a trovare degli amici di Sorrento e mi farò qualche tuffo tra Capri, Sorrento e Positano, c’ero già stato posti meravigliosi” chiosa Sirius. Insomma, sembra che l’estate dei due sia “naufragata” così, con un nulla di fatto e per saperne di più e capire cosa sia successo tra i due molto probabilmente dovremo aspettare l’inizio a settembre di Uomini e Donne.