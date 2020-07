Paola Di Benedetto, spiacevole episodio: è successo mentre era in aeroporto, il racconto su Instagram.

È diventata nota grazie al ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin, ma è con il Grande Fratello Vip 4 che Paola Di Benedetto è entrata definitivamente nel cuore dei fan. La bellissima influencer ha conquistato tutti con la sua semplicità, riuscendo a vincere il famoso reality di Canale 5. Ed oggi Paola può contare su una vera e propria schiera di sostenitori, che la seguono costantemente, soprattutto su Instagram. È lì che la Di Benedetto condivide foto e video delle sue giornate, spesso trascorse col suo grande amore Federico Rossi. Ed è proprio mentre si trovata con lui che, nelle ultime ore, qualcosa è andato storto. Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo, Paola racconta lo spiacevole episodio avvenuto mentre si trovava in aeroporto. Ecco cosa è successo.

Paola Di Benedetto, spiacevole episodio in aeroporto: annullata partenza per Santorini

Paola Di Benedetto e Federico Rossi (ex del duo Benji e Fede) formano una delle coppie più affiatate del momento. La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip non ha perso occasione, nella Casa, per parlare del legame speciale che li unisce. Un legame che, dopo l’esperienza nel reality, si è intensificato ancora di più: l’amore procede a gonfie vele tra Paola e Federico! Che, proprio ieri, erano pronti per partire per la loro vacanza a Santorini. Qualcosa però non è andato nel verso giusto: “Due giorni fa volo cancellato per Santorini, lo rifacciamo e questa mattina ore 5.30 in aeroporto non ci fanno partire perché mancava qualche ‘documentazione’ “, spiega la Di Benedetto nella didascalia del post apparso su Instagram. Date un’occhiata:

Un episodio spiacevole per la coppia, che, però, come si può leggere nel post, è riuscita comunque a ritrovare il sorriso e a godersi la serata a Modena, nonostante l’inconveniente.

Quando si dice “non importa dove, ma con chi”! E voi cosa ne pensate di Paola e Federico? Vi piacciono insieme?