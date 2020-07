Sapete quali sono i segni zodiacali più litigiosi, i più propensi al conflitto? Sono cinque: dai un’occhiata!

Attraverso il segno zodiacale è possibile sapere tanto sulla personalità di una persona: gli amanti dell’astrologia lo sanno bene e chi consulta molto l’oroscopo spesso si lascia anche trasportare dalle brutte o buone notizie che ci dà. Tra i dodici segni dello zodiaco è possibile individuare chi, avanti ad una situazione di ‘conflitto’, non riescono proprio a mantenere la calma. Molte persone si arrabbiano velocemente, diventano facilmente cattive o arroganti: in poche parole, c’è un’elevata probabilità di litigio con qualcuno quando sono di cattivo umore. Secondo la Psicologia ‘il conflitto’ risiede nel passato: una persona diventa litigiosa se ha avuto una particolare educazione dai genitori, se è cresciuto in un clima non sempre tranquillo. L’astrologia la pensa in maniera diversa: secondo le stelle il tratto ‘aggressivo’ o ‘litigioso’ in una persona dipende da alcune combinazioni planetarie che si verificano al momento della nascita. Siete curiosi di sapere chi, quali segni zodiacali, sono più propensi al ‘litigio’? Vi sveliamo subito tutto…

Oroscopo, sapete quali sono i cinque segni zodiacali più litigiosi?

Al primo posto tra i segni che si arrabbiano facilmente e quindi più propensi al litigio c’è l’Ariete. I difetti di chi è nato sotto questo segno zodiacale sono l’arroganza, l’aggressività, l’impulsività. Con un temperamento battagliero, a volte brutale o privo di tatto, arrivano facilmente al diverbio. Subito dopo l’Ariete, c’è il Toro: i nati sotto questo segno sono molto litigiosi. Quali sono i motivi dei diverbi? Gli esperti dicono che una delle cause dei conflitti è la gelosia in amore. Risulta difficile calmare un Toro quando si arrabbia. I Gemelli sono un altro segno zodiacale particolarmente litigioso: tendono a fare polemica, a discutere per la loro insensibilità alle offese. L’ira del segno si manifesta soprattutto con le parole. Anche il Cancro è uno tra i segni più litigiosi: rancori, collere irragionevoli e forti discussioni sono i punti deboli di questo segno zodiacale che spesso è portato a litigare soprattutto in amore. Anche il Leone è propenso al litigio quando viene messo in discussione: questo segno zodiacale vuole ‘primeggiare’ e, se gli viene puntato un dito contro, parte subito all’attacco.