Simona Ventura, in un’intervista al settimanale “Chi”, sorprende tutti con un annuncio da favola: “Mi sposo”, ecco quando le nozze

Simona Ventura è una delle conduttrici storiche della televisione italiana. La donna, soprannominata Super Simo, ha iniziato la sua carriera come valletta a Telemontecarlo, ma è stata consacrata definitivamente da Mediaset. Alla metà degli anni novanta diventa uno dei volti di punta della nuova rete Italia Uno. All’inizio degli anni duemila, invece, torna in Rai – c’era stata all’inizio degli anni novanta – e raggiunge il successo con Quelli che il calcio e soprattutto con il reality show de L’Isola dei Famosi. Nel 2004 conduce anche il Festival di Sanremo insieme a Gene Gnocchi, Maurizio Crozza e Paola Cortellesi. Tra il 2010 e il 2011 passa a Sky, mentre in Rai torna solo nell’aprile del 2019, quando conduce la nuova edizione di The Voice of Italy.

Simona Ventura, l’annuncio delle nozze: “Mi sposo”

La Ventura è stata sposata con il calciatore Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli: Niccolò e Giacomo. La loro relazione dura fino al 2004, quando annunciano la separazione, divorziando poi ufficialmente nel 2008. Dopo Bettarini è stata legata a Gian Gerolamo Carraro, figlio di Nicola, compagno di Mara Venier, mentre adesso è fidanzata con il giornalista Giovanni Terzi. Intervistata dal settimanale “Chi“, la Ventura ha fatto un annuncio speciale: “Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo” – la conduttrice ha poi precisato – “Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto”. La pandemia dunque ha bloccato il matrimonio tra la Ventura e Giovanni Terzi. Le nozze però si faranno: “Ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare” – ha dichiarato SuperSimo al settimanale diretto da Signorini – “appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo”. Riguardo alla location, non è stato ancora deciso nulla ma ha precisato: “Rimini è certamente un posto nel cuore per noi”. Il loro legame, già forte, è diventato ancora più solido durante la quarantena: “Siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani. Non ho mai vissuto un’esperienza così forte. Adesso non vorremmo più riavere gli spazi di prima”.

Chi è Giovanni Terzi?

La Ventura sposerà Giovanni Terzi. Nato nel 1964, il futuro marito della conduttrice è il figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, celebre giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, morto nel 2011. Giovanni ha seguito le orme del padre una delle firme più prestigiose de Il Giornale. Ha scritto diversi libri, fra cui “Eroi Quotidiani”, pubblicato da Cairo Editore. È stato anche assessore alle attività produttive di Milano nella giunta Moratti. Prima della Ventura è stato con Danila Di Lazzaro dal 2006 al 2011.