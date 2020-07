Temptation Island, ecco tutte le anticipazioni della sesta puntata che andrà in onda Giovedì 30 Luglio: sarà un ultimo appuntamento davvero imperdibile.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 7 sta quasi per volgere al suo termine. Dopo ben cinque settimane davvero incredibili, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si accinge a salutare il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. E nel farlo, come al suo solito, è pronto a regalare un appuntamento più che entusiasmante. Certo, avete ragione, gli appuntamenti precedenti non sono stati affatto da meno. Eppure, il ‘finale di stagione’ vi assicuriamo è davvero imperdibile. Ecco, ma perché diciamo questo? Siete proprio curiosi di scoprire tutte le anticipazioni della sesta puntata del docu-reality delle coppie che andrà in onda Giovedì 30 Luglio? Vi sveliamo ogni cosa nel minimo particolare.

Temptation Island del 30 Luglio: l’appuntamento è imperdibile

Sapevamo che la quinta puntata di Temptation Island sarebbe stata imperdibile. Ed, in effetti, così è stato. A partire dal falò di confronto finale tra Antonio ed Annamaria fino a tutti i colpi di scena che soltanto il ‘viaggio nei sentimenti’ di Canale 5 è solito regalarci, il penultimo appuntamento del programma ha tenuto incollati milioni e milioni di telespettatori dinanzi al piccolo schermo. Ecco, ma la puntata di questa sera si è rivelata davvero imperdibile, come sarà quella che andrà in onda Giovedì 30 Luglio? Ovviamente, così come tutti gli altri precedenti, sarà davvero incredibile. Ormai, come dicevamo precedentemente, stiamo giungendo alle battute d’arresto di questa settima edizione. E, quindi, è tempo per le due coppie rimaste in gioco di tirare le somme al loro percorso. Dunque, senza alcun dubbio, assisteremo al falò di confronto finale di tutte le altre coppie che, a differenza delle altre, hanno deciso di continuare a mettere alla prova il loro amore. Ma non solo.

Non soltanto, quindi, assisteremo ai falò di confronto finali tra le coppie rimaste in gioco, ma scopriremo anche con quale stato d’animo ciascuno dei protagonisti si accinge a rivedere il proprio o la propria compagna.