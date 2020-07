Temptation Island, Antonella Elia e Pietro al falò finale: cosa è successo e com’è finita tra la coppia.

Questa sera, 28 luglio 2020, è in onda la quinta ed attesissima puntata di Temptation Island. Una puntata ricca di colpi di scena: le coppie stanno per avviarsi verso la fine del loro viaggio nei sentimenti. E la puntata di questa sera si è aperta proprio come si è conclusa quella dello scorso giovedì: con il falò di confronto finale tra Annamaria ed Antonio. Ma Filippo Bisciglia ha spiazzato tutti, proprio nei primi minuti della trasmissione, annunciando che, in questa puntata, ci sarà un secondo falò di confronto anticipato. Quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane! Proprio così, dopo il bacio tra il suo fidanzato e la single Beatrice, Antonella ha deciso di mettere fine al suo percorso nel reality. Cosa è accaduto nell’incontro finale davanti a Filippo? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, Antonella Elia e Pietro al falò finale: come è finita tra la coppia

Colpo di scena nella quinta puntata di Temptation Island. Dopo Antonio e Annamaria, anche per Antonella Elia e Pietro Delle Piane è arrivato il tempo della resa dei conti. La coppia, infatti, affronterà il falò di confronto finale. Dopo aver visto il bacio shock nella scorsa puntata, anche in questa per Antonella non è stato facile affrontare il falò. Nei video mostrategli da Filippo, Pietro ha continuato a lasciarsi andare ad alcune dichiarazioni che non sono proprio piaciute ad Antonella, a tal punto che la showgirl ha deciso di richiedere il falò di confronto anticipato. Una falò al quale Antonella arriva davvero decisa: “Non ti voglio guardare neanche in faccia”. La coppia inizia a vedere i rispettivi video del percorso nei villaggi e la discussione si fa davvero accesa: un certo punto, Pietro ha quasi lasciato il falò, ritenendo Antonella ‘maleducata’. Ma Antonella è davvero sicura della sua posizione: “Le cose che mi hai detto non te le perdonerò mai, neanche se passano 20 anni”. Il botta e risposta tra i due è davvero serrato.