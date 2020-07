Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, Antonella Elia è finita in lacrime in seguito alle parole davvero pesanti di Pietro.

Sapevamo che sarebbe stata così e, in effetti, non ha affatto deluso le aspettative del suo affezionato pubblico. La quinta puntata di Temptation Island, come anticipato in un nostro recente articolo, è stato letteralmente imperdibile. Non soltanto perché abbiamo assistito alla parte finale del confronto tra Annamaria ed Antonio, ma anche perché le storie di tutte le altre coppie rimaste in gioco ci hanno saputo regalare delle emozioni più che incredibili. In primis, Antonella Elia. Dopo aver saputo che il suo compagno Pietro Delle Piane ha baciato la single Beatrice De Masi, nel corso della puntata di Martedì 28 Luglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto un altro duro colpo. Null’altro di fisico, sia chiaro. Piuttosto, l’ex opinionista di Piero Chiambretti ha dovuto ascoltare delle parole davvero pesanti. Parole che, com’è giusto che sia, l’hanno letteralmente ferita. E che le hanno fatto riempire gli occhi pieni di lacrime.

Antonella Elia in lacrime a Temptation Island: cos’è successo

Giunta al quinto ed ultimo falò di Temptation Island in compagnia delle sue due compagna Anna Boschetti e Manila Nazzaro, Antonella Elia ha ricevuto un vero e proprio colpo basso da parte del suo compagno. Dopo il bacio che Pietro Delle Piane ha confessato di aver dato alla single Beatrice De Masi nel corso della puntata scorsa, durante la quinta puntata, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha subito un altro duro colpo. È proprio nel corso del falò, infatti, che Antonella ha ascoltato delle dure parole e considerazioni sul suo conto da parte del suo fidanzato. Non soltanto, infatti, l’attore ha continuato a ribadire di quanto la donna, purtroppo, non abbia messo su famiglia nella sua vita a differenza sua, ma ha anche sottolineato di quanto, a detta sua, Antonella nella vita di tutti i giorni sia poco concreta.

Ma non credete sia finita qui. Pietro Delle Piane, infatti, ha parlato anche di ospizio. E di tanto altro ancora. Tanto da suscitare una reazione del tutto inevitabile da parte di Antonella. Con gli occhi pieni di lacrime, la Elia ha dichiarato di non capire affatto il motivo per cui il suo compagno stia utilizzando tanta cattiveria. E di essere convinta di aver fatto lei qualcosa di sbagliato.