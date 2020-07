Temptation Island, com’è finita tra Antonio Martello ed Annamaria Laino? Spunta una clamorosa segnalazione a poche ore dalla puntata.

Antonio ed Annamaria sono stati i veri e propri protagonisti indiscussi di questa settima edizione di Temptation Island. Sbarcati sull’isola delle tentazioni con delle motivazioni completamente differenti da ambo le parti, abbiamo visto come il loro percorso sia terminato prima del previsto. Ancora prima dello scadere dei 21 giorni previsti dal programma, infatti, la bella napoletana ha deciso di chiamare il suo compagno per un confronto anticipato. In effetti, il comportamento che l’affascinante Martello ha acquisito all’interno della villaggio delle fidanzate ed, in particolare, con la single Ilaria, non è affatto piaciuto alla Laino. E l’ultimo pinnettu è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Antonio ha lasciato il numero alla bella tentatrice. Ed è per questo motivo che, seppure sofferente, Annamaria ha deciso di interrompere immediatamente il suo percorso all’Is Morus Relais. Ecco, ma com’è andata a finire? Vi abbiamo parlato dell’inizio del loro falò in un nostro recente articolo, però per avere ulteriori dettagli, è necessario aspettare la puntata di questa sera. Eppure, a poche ore dal quinto appuntamento, è spuntata una clamorosa segnalazione su di loro. Ecco di che cosa parliamo.

Temptation Island, com’è finita tra Antonio ed Annamaria? La segnalazione

Proprio nel corso della puntata di questa sera di Temptation Island, oltre ai numerosi colpi di scena previsti e raccontati in un nostro articolo, assisteremo anche alle battute finale del falò di confronto tra Annamaria ed Antonio. Ecco, siete curiosi di sapere com’è andata a finire tra di loro? Come dicevamo precedentemente, a poche ore dalla messa in onda della quinta puntata, è spuntata fuori una clamorosa segnalazione. A darcene notizia è stato il Vicolo delle News. Proprio pochissime ore fa, è stata riportata una testimonianza che farebbe realmente capire cosa è successo alla giovanissima coppia napoletana dopo il programma. Siete curiosi di saperlo? Vi ricordiamo che, sul finire della puntata scorsa, Annamaria era realmente intenzionata a chiudere i rapporti con il suo compagno. L’atteggiamento, infatti, che il napoletano aveva adottato nel villaggio aveva superato ogni limite. E la bella Laino era davvero certa di volere interrompere la relazione. Sarà stato davvero così? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende dalla testimonianza riportata da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che Annamaria abbia confermato ciò che aveva promesso alle sue compagne prima del falò con Antonio. A quanto pare, infatti, i due si sarebbero lasciati. Non è un caso, quindi, se, stando a quanto riportato, il bel Martello sia stato visto da solo al mare nei giorni scorsi. Sarà finita proprio così, quindi? Ovviamente, non ne abbiamo la certezza. Non ci resta, perciò, che guardare la puntata di questa sera.