Temptation Island, Antonio e Annamaria: è successo subito dopo il falò finale, andato in onda questa sera.

Una puntata scoppiettante, quella di Temptation Island andata in onda questa sera, 28 luglio 2020. Si tratta della quinta puntata del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Una puntata che si è aperta proprio come si era conclusa la precedente, col falò di confronto finale tra Annamaria ed Antonio. Un falò accesissimo, durante il quale i due se se sono detti di tutti i colori. Ma, nonostante la grande sofferenza di queste settimane, Annamaria non è riuscita a non cedere ai suoi sentimenti ed ha deciso di lasciare la trasmissione col suo fidanzato. Ma cosa è successo subito dopo la decisione della coppia? Date un’occhiata.

Temptation Island, Antonio e Annamaria: cosa è successo sul web subito dopo il falò finale

Ebbene sì! Antonio ed Annamaria hanno lasciato Temptation Island Insieme! Una decisione inaspettata, quella della coppia, di cui avevamo visto parte del confronto finale già nella scorsa puntata. Dopo aver visto alcune immagini del suo fidanzato con la single Ilaria, Annamaria sembrava decisa a chiudere la storia con Antonio, ma rivedendolo qualcosa è cambiato. La coppia ha deciso di lasciare la trasmissione insieme e riprovarci. Una decisione inaspettata che, però, non ha fatto piacere proprio a tutti. Sapete cosa è accaduto sul web, proprio poco dopo le immagini della loro uscita dal programma? Ebbene, i telespettatori hanno commentato la puntata ‘live’, come sempre. E, a quanto pare, la maggior parte del pubblico non ha gradito il ‘cambio di rotta’ di Annamaria! Proprio così, in molti speravano che Annamaria lasciasse il programma da single. Ecco alcuni tweet apparsi poco fa:

Eh si, sembra essere davvero chiaro che i telespettatori speravano in un finale diverso per Annamaria. Il comportamento di Antonio non è piaciuto al pubblico, che preferiva, quindi, che Annamaria mettesse fine alla storia. Così, però, non è stato. Non ci resta che scoprire come proseguirà la storia tra i due napoletani dopo l’esperienza nel reality. E voi, siete felici del lieto fine della coppia?