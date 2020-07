Nel corso della quinta puntata di Temptation Island assisteremo al capitolo finale tra Annamaria ed Antonio: ecco com’è andato a finire il falò.

Sembrava fosse iniziato adesso, invece siamo quasi giunti alla fine di questa settima edizione di Temptation Island. Proprio questa sera, Martedì 28 Luglio, è andata in onda la quinta puntata. Che, come al suo solito, si è rivelato davvero imperdibile. Oltre ai numerosi colpi di scena che, in realtà, si prospettavano da tutte le anticipazioni dell’appuntamento, abbiamo assisto al falò di confronto finale tra Antonio ed Annamaria. Certo, tra i due c’è stato un inizio di colloquio a fine puntata scorsa. Quando la giovane campana, dopo aver continuato a vedere degli atteggiamenti del suo fidanzato poco rispettosi nei suoi confronti, ha deciso di vederlo prima dello scadere dei 21 giorni. Bella più che mai, la Laino si è mostrata davvero ‘agguerrita’ e, soprattutto, seriamente intenzionata ad interrompere la sua relazione d’amore. Ecco, ma sarà andata proprio così? Alla fine del confronto, la coppia ha deciso di lasciare insieme il programma oppure no? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, confronto finale tra Annamaria ed Antonio: com’è andato a finire

Sin dal suo primo ingresso nel villaggio delle fidanzato all’Is Morus Relais, Antonio Martello ha mostrato il suo forte interesse per la single Ilaria Gallozzi. È proprio con lei, infatti, che il giovane napoletano ha vissuto un’esperienza televisiva davvero incredibile. Spesso e volentieri molto vicini ed affiatati, Annamaria Laino non ha potuto fare a meno di notare questa feeling. Ma, seppure infastidita da questo atteggiamento del suo compagno, ha preferito non chiamarlo immediatamente, piuttosto continuare a vedere fino a che punto lui si spingeva. A pochi giorni dalla fine di tutto, però, sembrerebbe proprio che Antonio abbia oltrepassato il limite. Ed è proprio per questo motivo che la sua compagna ha deciso di avere un confronto immediato con lui. Un confronto, ammettiamolo, sin dal primo momento, molto acceso. E che, senza alcun dubbio, continuerà ad esserlo anche nel corso di questa quinta puntata di Temptation Island. Perché è proprio durante questo appuntamento che scopriremo com’è andato a finire il confronto finale tra i due.

Ovviamente, fino a questo momento, non possiamo darvi una risposta certa. Seppure, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che tra i due sia clamorosamente finita, non possiamo darvene la certezza. Non temete, però! Perché, tra pochissimi istanti, inizierà la puntata. E, finalmente, scopriremo le sorti della coppia. Voi cosa ne pensate?

