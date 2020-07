Una conduttrice tg scopre di avere un tumore dopo essere stata consigliata da una spettatrice di sottoporsi ad un controllo alla tiroide.

Una storia che ha davvero del surreale, ma che, d’altra parte, è pura verità. A raccontarla, pensate, è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale Twitter ufficiale, ha voluto condividere con tutti i suoi sostenitori questa incredibile esperienza personale. Lei è Victoria Price, una nota conduttrice tg statunitense, e, qualche tempo fa, ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Ciò che, però, lascia sconcertati un po’ tutti e, senza alcun dubbio, anche la diretta interessata è la modalità attraverso cui l’ha scoperto. Non è stata lei stessa ad accorgersene, piuttosto una sua telespettatrice. Ebbene si. Ve l’avevamo detto che era una storia davvero incredibile. Ma siete curiosi di saperne di più? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Conduttrice tg scopre di avere un cancro alla tiroide grazie alle parole di una telespettatrice

Proprio pochissimi giorni fa, la famosa conduttrice tg statunitense ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori di un’esperienza personale davvero sconvolgente. Victoria Price, questo è il nome della giovane donna, ha scoperto di avere un tumore alla tiroide, in seguito ad una segnalazione da parte di una sua telespettatrice. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la conduttrice sia stata avvertita dalla sua spettatrice di sottoporsi ad una visita di controllo alla tiroide. ‘Ti ho appena vista al telegiornale. Mi preoccupa quella massa sul tuo collo. Mi ricorda il mio. Che poi si è rivelato un cancro’, sono queste le parole che, a quanto pare, sembrerebbe averle scritto in privato questa telespettatrice del tg.

Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che la parole della sua telespettatrice siano stati più che fatali per la conduttrice tg statunitense. Dopo essersi sottoposta ad un controllo medico, Victoria Price ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Una scoperta, da come si può chiaramente comprendere, davvero drammatica, ma che le ha salvato letteralmente la vita. Immediatamente, infatti, la conduttrice tg è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il tumore che, a quanto pare, stava raggiungendo anche i linfonodi. Per questo motivo, il riconoscimento che la giovane donna ha nei confronti della sua telespettatrice è davvero immenso. ‘Sarò sempre grata verso quella donna che si è presa il disturbo di scrivermi’, ha scritto Victoria.