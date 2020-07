Amici, un ex allievo del programma tra i finalisti del Festival di Castrocaro

Un ex allievo del talent show Amici di Maria De Filippi è tra i finalisti della 63esima edizione del Festival di Castrocaro: ecco di chi si tratta

Il Festival di Castrocaro è una manifestazione canora che si svolge ogni anno nella cittadina di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in Emilia-Romagna, a partire dal 1957. Si tratta del primo talent show nato in Italia. La manifestazione è stata, soprattutto negli anni ’60 e ’70, una delle vie per i nuovi talenti per entrare nel mondo musicale. In quel periodo, infatti, ha avuto parecchia attenzione da parte dei giornali e della televisione. Il festival ha visto nascere grandi star del calibro di Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Quest’anno la serata finale della manifestazione andrà in onda giovedì 27 agosto 2020 in prima serata su Rai Due e sarà condotta da Stefano De Martino. Per il napoletano si tratta della seconda conduzione consecutiva. Lo scorso anno è salito sul palco insieme all’ex compagna Belen Rodriguez.

Amici, un ex allievo tra i finalisti del Festival di Castrocaro

Tutto pronto per la sessantatreesima edizione del Festival di Castrocaro. Le selezioni quest’anno si sono tenute online a causa dell’emergenza Coronavirus e sono state superate da 8 ragazzi che nella serata finale cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana. Gli otto finalisti hanno superato le semifinali che si sono tenute domenica 5 luglio a Palazzo Pretorio dopo le audizioni in programma nei due giorni precedenti che hanno visto la partecipazione di 42 promesse della musica. Tra i finalisti della 63esima edizione della manifestazione canora vi è anche un ex allievo del talent show Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Jacopo Ottonello, allievo arrivato sino al serale nella scorsa edizione del talent show. Jacopo ha superato le selezioni del Festival di Castrocaro, arrivando in finale. Ottonello dovrà confrontarsi con altri sette finalisti: Federico Castello in arte Fellow; Laura Fantauzzo; Le Radici, duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello; Nadia D’Aguanno; Niccolò Dainelli in arte Daino; Stefano Farinetti in arte Neno; i Watt , quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano.

Jacopo, lo scorso 16 luglio, ha annunciato la notizia sul suo account Instagram, scrivendo: “Ragazzi, sono tra gli 8 finalisti del Festival di Castrocaro. Sostenete me e “Cuore di mare”, la mia canzone in gara”. Jacopo, dunque, si è presentato con “Cuore di mare”, inedito nato ad Amici e già molto amato dal pubblico.