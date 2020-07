Arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda Belen Rodriguez e Michele Morrone: curiosi di sapere? Ecco cosa ha rivelato Chi!

Belen Rodriguez continua ad essere al centro del gossip italiano: la sua vita sentimentale é sulla bocca di tutti dopo la rottura con Stefano de Martino. Al termine della quarantena la coppia che si era ricongiunta dopo una separazione, é scoppiata di nuovo: il motivo? Molto probabilmente si tratta di un tradimento, come lasció intendere Belen con un Instagram story in cui si parlava di ‘karma’. L’argentina si consolava tra le braccia di Gianmaria Antinolfi ma poche ore fa é giunta la notizia che si sono giá allontanati. L’estate é rovente per Belen: é appena arrivata un’indiscrezione clamorosa! Ecco di cosa si tratta.

Belen Rodriguez e Michele Morrone: clamorosa indiscrezione

Tutti gli occhi sono ormai puntati sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez: la rottura con Stefano de Martino, poi il flirt con Gianmaria Antinolfi, ed ora? A quanto pare l’argentina ha una nuova fiamma! Il settimanale Chi fa sapere che nella vita della showgirl é entrato un nuovo uomo: si tratta di un attore. Curiosi di sapere chi é? Il nuovo flirt di Belen sarebbe Michele Morrone: stando a quanto riporta il famoso magazine pare che i due si siano scambiati diversi messaggi in codice su Instagram. L’argentina, a detta di Chi, é molto affascinata da Michele.

Voi conoscete Michele Morrone? E’ un attore italiano classe ’90: ha recitato in CHe Dio ci Aiuti, Squadra Antimafia, Provaci ancora prof. Ma non solo! Oltre ad aver partecipato a Ballando con le stelle nel 2016, programma in cui ha conquistato il secondo posto, nel 2020 ha ottenuto un enorme successo grazie al film 365 giorni, distribuito su Netlifx. L’attore é stato sposato con una stilista libanese, donna da cui ha avuto due figli e da cui ha divorziato nel 2018. L’uomo sará il prossimo flirt di Belen? Restiamo in attesa di altre notizie…