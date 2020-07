Brad Pitt, regalo da sogno per l’ex moglie: quanto ha speso

Brad Pitt ha fatto un regalo da sogno alla sua ex moglie Jennifer Aniston: una spesa veramente folle, ecco quanto ha speso

Brad Pitt è uno degli attori più famosi della storia del cinema e soprattutto uno dei più affascinanti. Lo statunitense è uno dei sogni proibiti delle donne di tutto il mondo. Nella sua vita ha avuto due donne: Jennifer Aniston, con la quale è stato sposato dal 2000 al 2005, e Angelina Jolie, sposato dal 2014 al 2016 e con la quale ha ben sei figli, tra naturali e adottati.

Brad Pitt, regalo folle alla ex moglie: la sua spesa

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati una della coppie più belle e soprattutto più amate del cinema. I due si sono conosciuti nel 1998 e dopo due anni di fidanzamento si sono sposati nel luglio del 2000 in una cerimonia privata a Malibù. Il loro matrimonio è durato circa cinque anni. Nel 2005, infatti, hanno annunciato la separazione. Oggi i due attori sono felicemente single, ma negli ultimi mesi è rimbalzata spesso la voce di un clamoroso ritorno di fiamma. Secondo quanto riportato da numerose fonti, infatti, i due pare si siano baciati ad un evento, mandando i fan in visibilio. Il Mirror, inoltra, racconta che Brad e Jennifer avrebbero ripreso a frequentarsi e addirittura pare che si siano visti già cinque volte, compreso una volta nella residenza a Bel Air dell’attrice durante le festività natalizie.Al momento non sappiamo se i due attori siano tornati insieme.

Sembra inoltre che Pitt abbia fatto un regalo abbastanza costoso alla sua ex moglie per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio, anche se non stanno più insieme. L’attore non è nuovo ad azioni del genere: in occasione del 50esimo compleanno della Aniston, Pitt le fece un regalo da 79 milioni di dollari. Una cifra davvero pazzesca. I fan sperano sempre in un ritorno di fiamma.