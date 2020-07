Chi è Michele Morrone: età, carriera e il terribile dramma che l’ha segnato

Chi è Michele Morrone: scopriamo qualcosa in più sul divo, come la carriera, qualche curiosità, dove lo abbiamo già visto e con chi era fidanzato

Bellissimo e super talentuoso, Michele Morrone è certamente uno degli uomini più affascinanti degli ultimi anni ed è certamente l’attore del momento. Michele ha infatti interpretato il ruolo del mafioso Massimo Torricelli nel film a luci rosse polacco ‘365 giorni’. Il film è stato un successo planetario e Morrone è certamente l’attore del momento che sta facendo moltissimo parlare di sé non solo per i suoi ruoli cinematografici, ma anche per i rumors su una presunta liaison con la bellissima argentina Belen Rodriguez. L’uomo oltre ad essere un attore formidabile, è anche un musicista e un modello, ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sul suo conto, come l’età, la carriera, la vita privata e qualche curiosità sul suo passato…

Chi è Michele Morrone: carriera, curiosità e dove lo abbiamo già visto

Michele Morrone nasce a Melegnano in provincia di Milano sotto il segno della bilancia il 3 ottobre del 1990. C’è da dire però che Morrone ha origini Pugliesi e all’età di 11 anni ha purtroppo dovuto subire uno dei drammi più terribili che un ragazzo possa vivere, la perdita di un genitore. Michele ha perso suo padre e la sua vita è continuata insieme alle due sorelle e alla madre. Il padre purtroppo è stato stroncato da una malattia, che li ha costretti a vivere senza il suo affetto. Michele si appassiona sin da ragazzino alla recitazione e così decide di frequentare la Fondazione Teatro Fraschini di Pavia. Nel 2011, all’età di 21 anni viene scelto per ricoprire il primo ruolo più di rilievo. Michele viene infatti chiamato per recitare al fianco di Raoul Bova in ‘Come un delfino 2’. Subito dopo viene scelto anche per altri ruoli secondari in diverse fiction: ‘Che Dio ci aiuti 3’, ‘Squadra Antimafia 6’, ‘Provaci ncora Prof 6’. Dopodiché ha preso parte all’undicesima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ di Milly Carlucci. Nel programma il bel Morrone faceva coppia fissa con Ekaterina Vaganova, con cui si classificò secondo alla fine del programma. Nel 2017 ottiene il primo ruolo importante e da protagonista, per una fiction di Rai Uno, Michele interpreta infatti il tritone Ares in ‘Sirene’. La serie fu un vero successo. Dopo due anni è nuovamente sul piccolo schermo, stavolta nella serie televisiva ‘Il Processo’ e successivamente anche ne ‘I Medici’. Nel frattempo però l’uomo si è dedicato anche all’altra sua più grande passione, la musica. Michele oltre ad essere un attore eccezionale, ha una voce davvero emozionante ed è impossibile non incantarsi nel sentirlo cantare. Sul suo account ufficiale Instagram sono molti i video in cui Morrone ci delizia con i suoi brani. Il suo album di esordio si intitola Dark Room ed è impossibile non restarne estasiati. In tutto ciò non ha mai abbandonato neanche la carriera da modello, che ha intrapreso veramente da giovanissimo.

Quest’anno ha ottenuto un successo internazionale grazie al film erotico polacco 365 giorni, distribuito su Netflix registrando record di visualizzazioni in tutto il mondo. Per quanto riguarda la sua vita privata Michele nel 2014 è convolato a nozze con la stilista libanese Rouba Sadeeh, da cui ha avuto due figli, Marcus e Brando. I due hanno divorziato nel 2018. In seguito ha avuto una breve relazione con la ballerina di Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario. Il suo account instagram è questo e vi consigliamo di guardarlo con molta attenzione! Tra le varie curiosità, c’è sicuramente la presunta liaison con l bellissima Belen Rodriguez, secondo alcuni tra i due ci sarebbe del tenero. Ovviamente per ora è ben presto per dirlo, dovremmo aspettare qualche settimana o qualche dichiarazione.