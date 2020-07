Chiara Ferragni con il bikini esageratamente ‘mini’: lato B in primo piano

In una delle sue ultime foto, Chiara Ferragni si è lasciata immortalare con indosso un bikini esageratamente mini: il Lato B in primo piano è da urlo.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Chiara Ferragni non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero entusiasmanti. Non soltanto, quindi, importanti annunci che riguardano la sua sfera lavorativa o imperdibili siparietti in compagnia di suo marito Fedez, ma anche fotografie che descrivono alla grande e, soprattutto, alla perfezione la sua smisurata bellezza. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche ora fa. Quando, letteralmente di spalle, la Ferragni si è lasciata immortalare con indosso un bikini esageratamente mini di colore verde fluo. Sfoggiando, tra l’altro, un Lato B in primo piano davvero da urlo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Guardare per credere!

Chiara Ferragni, scatto con indosso un bikini ‘mini’: che incanto!

Continua più che alla grande la vacanza di Chiara Ferragni e Fedez. Dopo un breve soggiorno in terra pugliese, la coppia è sbarcata in Sardegna. È proprio qui, infatti, che, pochissime ore fa, l’influencer ha condiviso uno scatto davvero paradisiaco. Non soltanto perché le acque del mare lo sono, ma anche per lo scatto in sé. Sapete perché? Semplice: Chiara si lascia immortalare in bikini. E che bikini, oseremmo dire! Letteralmente immortalata di spalle, la Ferragni si lascia fotografare con indosso un costume davvero ‘mini’. E che, com’è giusto che sia, evidenzia alla grande la sua smisurata bellezza. Vi abbiamo incuriosito abbastanza ed adesso volete vedere qualcosa in più? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente.

Un vero e proprio schianto, vero? Anche perché, diciamoci la verità, non si può dire affatto nulla in contrario. Con indosso questo bikini esageratamente ‘mini’ ed un Lato B in primo piano più che da urlo, Chiara Ferragni ha letteralmente smosso il popolo di Instagram. Pensate, attualmente, si contano più di 650 mila likes. E, senza alcun dubbio, ne aumenteranno ancora di più. Ma, d’altra parte, si poteva mai avere reazione differente? Decisamente no, avete proprio ragione!