Chiara Ferragni sono ormai diversi anni che è tra le donne Italiane più famose nel mondo, grazie al suo lavoro di influencer, perché non ci dimentichiamo che la prima vera influencer, intesa come figura professionale, l’ha inventata lei. La donna ha un account istagram seguito da milioni e milioni di persone e ha sempre condiviso con loro la maggior parte dei momenti che trascorre con la famiglia, il suo lavoro e soprattutto la quotidianità con il marito Fedez e il figlio Leone. C’è da dire che la donna proprio per essere una delle più seguite e chiacchierate del mondo, spesso porta con se la responsabilità di condividere col pubblico messaggi educativi e sociali di grande importanza. Quello che ha condiviso stamattina con i suoi followers lo è di certo!

Chiara Ferragni si lascia andare ad una confessione ‘intima’: “Ne ero ossessionata”

Instagram non è solo la piattaforma social più utilizzata degli ultimi anni, è anche un sorta di vetrina in cui mettere in mostra la nostra vita. Spessissimo però accade che sui social vengono condivise solamente immagini patinate che sono ben distanti alla realtà dei fatti. Qualche giorno fa la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, ha deciso di pubblicare uno scatto davvero molto forte. La ragazza era struccata e l’acne era in bella mostra. Da allora moltissime star nazionali e internazionali, hanno deciso di aderire a questa sorta di messaggio molto forte in cui l’accettazione dell’imperfezione la fa da padrone.

Inutile dirvi che moltissime star hanno condiviso con orgoglio le proprie imperfezioni, soprattutto ora che c’è bisogno di mostrare la verità, piuttosto che dei modelli di bellezza decisamente irreali e distanti. In particolare la Ferragni ha deciso di condividere questo racconto:“Fino a qualche anno fa ero super insicuro sulla mia pelle perché non era mai perfetto e ne ero ossessionato. Ogni scoppio mi farebbe stare male. Quando ho iniziato a essere più sano e non ossessionante, anche la mia pelle è cambiata: non è mai del tutto perfetta ma mi piace e la accetto in questo modo.”