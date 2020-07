Dormire senza reggiseno, sapete cosa succede al corpo? Non lo immaginereste mai

Dormire senza reggiseno, sapete cosa succede al nostro corpo e, soprattutto, quali sono i suoi benefici? Non lo immaginereste mai.

Dopo aver affrontato tutti i benefici che riceve il nostro corpo quando andiamo a letto a riposare completamente nudi, questa volta affrontiamo un altro discorso: cosa succede quando andiamo a dormire senza reggiseno. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che il ‘destinatario’ di questo nostro articolo è principalmente il pubblico femminile. Ecco, carissime donne e nostre affezionate lettrici, siete proprio curiose di scoprire cosa vi succede quando andate a letto senza alcun tipo di impedimento nel pezzo di sopra del vostro corpo? Perché, molto probabilmente lo sapranno davvero in pochissimo, andare a dormire completamente liberi, comporta dei benefici davvero enormi. Siete proprio curiosi di sapere di che cosa parliamo? Tranquille, vi diciamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Cosa succede al nostro corpo quando andiamo a dormire senza reggiseno?

Se durante il giorno, l’ausilio del reggiseno è più che necessario, in pochissime persone sanno che andare a dormire completamente senza fa molto bene al corpo. Ebbene si, carissime donne. Sono davvero in tantissime, infatti, le persone che, durante il riposo notturno, sono solite indossare il capo d’intimo, credendo che così si debba fare. Invece, pensate, non è affatto così. Anzi! Il nostro corpo, infatti, riceverà molti più benefici quando è completamente senza reggiseno che, invece, quando c’è. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

La dimensione del seno aumenterà di gran lunga: vi sembra un’assurdità? Invece no, è proprio così! Andare a dormire completamente senza reggiseno permette al Lato A di renderlo più forte e, quindi, più tendente a crescere;

Il seno assumerà una forma naturale: tendenzialmente, esso si estende sempre verso l'esterno. Non avendo, di conseguenza, il reggiseno che inibisce il suo 'percorso naturale', la sua forma sarà completamente differente;

Si respira meglio: quante volte vi siete dette di non vedere l'ora di tornare a casa e togliere il reggiseno? Senza alcun dubbio, numerose volte! Perché, parliamoci chiaro, nonostante l'intimo abbia la funzione di sostenere e di reggere il nostro seno, a volte può essere davvero 'difficile' da portare. Si ha un continuo senso di oppressione sulla gabbia toracica, insomma;

C'è più libertà nei movimenti: è lo stesso discorso di quello fatto pocanzi. Utile sì, ma quanto siete impedite nei vostri movimenti? Beh, tantissimo!

Il riposo sarà super rilassante: volete mettere dormire con e senza reggiseno? Beh, dite la verità: c'è una netta differenza! Senza il capo d'intimo, i movimenti sono più liberi;

Il tuo seno non tenderà verso il basso: indossare sempre il reggiseno indebolisce i muscoli del torace e, di conseguenza, la forma del vostro Lato A tenderà, con il tempo, verso il basso. Non volete affatto questo effetto così? Non indossate nulla!

Insomma, questi sono soltanto alcuni dei benefici che il nostro corpo risente quando andiamo a dormire senza reggiseno. Vi abbiamo convinto abbastanza affinché prendiate anche voi quest’abitudine?

