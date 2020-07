In questa sua ultima foto su Instagram, Elisa Isoardi mostra uno sguardo visibilmente malinconico: il post più che emozionante.

Non è assolutamente la prima volta che, sul suo canale social ufficiale, Elisa Isoardi interagisce con i suoi sostenitori. Già in precedenti occasioni, come raccontato anche in nostri recenti articoli, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha voluto parlare e comunicare, seppure dietro lo schermo di un telefono cellulare, con tutti coloro che, ormai da anni, la seguono quotidianamente e costantemente. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Quando, con alle spalle una luna davvero da togliere il fiato, la Isoardi si è immortalata in un primo piano più che da urlo. E, soprattutto, con uno sguardo visibilmente malinconico. ‘Noi quaggiù, lei lassù che ci osserva’, ha scritto l’ex compagna di Matteo Salvini a corredo di questo post davvero emozionante. Ma cosa sappiamo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elisa Isoardi, sguardo malinconico su Instagram: il post che mette i brividi

In attesa di vederla nuovamente sul piccolo schermo dopo la chiusura definitiva de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori social. Più che attiva sul suo canale Instagram ufficiale, l’ex compagna di Matteo Salvini è solita intrattenere e raccontare ai suoi fan tutto ciò che le capita. Non soltanto, quindi, squisiti piatti cucinati dalle sue deliziose mani, ma anche ritratti di vita quotidiana. Ecco. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, con un sguardo visibilmente malinconico, l’ex colonna portante del famoso e seguitissimo cooking show di Rai Uno ha condiviso un post davvero emozionante. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio questo lo scatto che, pochissime ore fa, Elisa Isoardi ha condiviso sul suo canale social ufficiale. ‘Noi quaggiù, lei lassù che ci osserva’, scrive a corredo dello scatto l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, a testimonianza dell’immensa maestosità della luna che è alla sue spalle. Uno scatto, da come si può chiaramente, molto semplice, ma quanto è smisurata la bellezza della conduttrice valdostana?