Elisabetta Canalis, costume aderente in barca: Instagram in fiamme

Giornata in barca per Elisabetta Canalis: la showgirl ha pubblicato una foto con un costume aderente, mandando Instagram in fiamme

Elisabetta Canalis è una delle modelle italiane più belle e soprattutto più amate. La Canalis è il sogno proibito di molti uomini e all’inizio degli anni duemila era una vera e propria icona di bellezza. La modella ha iniziato la carriera come velina di Striscia la Notizia, accanto a Maddalena Corvaglia. Dopo l’esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci, la Canalis ha posato per un calendario nel 2003. Nel frattempo è entrata nel cast della serie televisiva Carabinieri e di Love Bugs. In seguito ha esordito anche al cinema, dove ha preso parte a pellicole del calibro di “Natale a New York” e “La seconda volta non si scorda mai” con Alessandro Siani. Riguardo alla sua vita privata, dal 2009 al 2011 è stata legata sentimentalmente a Bobo Vieri. Dopo una love story con George Clooney, nel 2014 ha sposato il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha avuto anche una figlia, Skyler Eva. La modella ed ex velina si è trasferita a Los Angeles, dove vive insieme al marito.

Elisabetta Canalis, costume aderente in barca: la foto

La Canalis è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di due milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like, mentre le sue stories sono seguitissime. Sul popolare social network, l’ex velina pubblica attimi ripresi dalla vita quotidiana, ma anche momenti di svago e relax. Negli ultimi giorni, ad esempio, si sta godendo le vacanze estive. Poche ore fa ha pubblicato una foto in barca in cui indossa un costume molto aderente che lascia ampio spazio all’immaginazione dei suoi seguaci.

La foto in poche ore ha raggiunto migliaia di like e tra i commenti molti si sono complimentati con la modella ed ex velina di Striscia la Notizia.