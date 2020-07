Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato: è stata beccata proprio con lui

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci abbia un nuovo fidanzato: la conduttrice calabrese è stata beccata proprio con lui.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una notizia davvero clamorosa: stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che Elisabetta Gregoraci abbia un nuovo fidanzato. Dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore e il fidanzamento con Francesco Bettuzzi, sembrerebbe che la bella conduttrice calabrese abbia una nuova fiamma. Nulla di confermato, sia chiaro. Anche perché, fino a questo momento, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato la notizia. Eppure, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe proprio che la colonna portante di ‘Battiti Live’ sia stata beccata proprio in sua compagnia. Di chi parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, a quanto pare, l’uomo in questione non è affatto un volto sconosciuto. Ecco tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato: incredibile, è stata beccata proprio con lui!

Nel frattempo che lei si gode una strepitosa vacanza in Sardegna, e a testimoniarlo solo le inebrianti fotografie che, in questi ultimi giorni, sta condividendo sul suo canale social ufficiale, il settimanale ‘Chi’ ha lanciato una vera e propria notizia bomba su di lei. Non soltanto, infatti, il giornale di Alfonso Signorini ha anticipato la rottura tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, ma ha anche parlato di un’indiscrezione clamorosa. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci, dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore e il fidanzamento con Francesco Bettuzzi, abbia un nuovo fidanzato. Una notizia davvero splendida, qualora fosse vera. Ma che, senza alcun dubbio, lascia senza parole tutti i suoi sostenitori. Sapete, infatti, con chi è stata beccata la conduttrice calabrese? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci sia stato paparazzato in compagnia di Matteo Mammì. Ebbene si. L’ex fidanzato di Diletta Leotta, che, a quanto pare, è ritornata single, e dell’attrice de Le Tre Rose di Eva, Anna Safroncik, sembrerebbe essere il nuovo fidanzato della calabrese. Sarà davvero così? Ovviamente, non sappiamo nulla di certo. Attendiamo, come al solito, conferma da parte dei diretti interessati.