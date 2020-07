Spiacevole imprevisto per Giulia De Lellis che nelle sue Instagram story si e’ mostrata totalmente terrorizzata: e’ successo alla sua macchina, ecco di che si tratta.

Giulia De Lellis non ha bisogno di presentazioni: la famosa influencer si e’ fatta conoscere nello studio di Uomini e Donne in qualita’ di corteggiatrice. E’ uscita dal programma insieme ad Andrea Damante ed a distanza di anni sono ancora fidanzati: dopo un lungo periodo di separazione, nel quale entrambi hanno avuto altre frequentazioni, i due sono tornati ad amarsi ed a condividere la vita insieme. I Damellis, cos¡ li chiamano i loro milioni di fan, diversi giorni fa si sono concessi una meravigliosa vacanza a Capri: gli scatti pubblicati sui loro canali social sono davvero pazzeschi. Sapete tutti che Giulia aggiorna minuto per minuto i suoi follower di Instagram, che ad oggi sono quasi 5 milioni, su tutto quello che le succede: nelle ultime ore e’ stata vittima di uno spiacevole imprevisto, ecco cosa le e’ successo!

Giulia De Lellis, spiacevole imprevisto: l’influencer é terrorizzata

Giulia De Lellis poche ore fa ha mostrato a tutti cosa è successo alla macchina: su Instagram ha registrato un video, pubblicato nelle sue IG story, in cui lancia diverse urla. E’ totalmente terrorizzata e disgustata perche’ l’auto é stata completamente invasa dalle formiche! Ha mostrato ai suoi fan l’invasione ed ha scritto ‘Ma la macchina piena di formiche? Che faccio ora? Mammaaaa’ ed ha aggiunto il tag della sua mamma, Sandra. Dopo i primi attimi di panico, la famosa influencer ha fatto sapere a tutti di aver risolto grazie ad un ragazzo gentilissimo che ha spostato la sua auto e l’ha lavata per bene. Una volta tornata a casa ‘Per non parlare del viaggio dopo l’invasione delle formiche che erano ovunque. Non ho mai visto una cosa del genere’ sono le parole di Giulia una volta rientrata a casa.

Non sono per di piu’ giornate facili per la De Lellis che sta avendo qualche piccolo problema di salute: proprio ieri informava che la febbre era finalmente scesa. ‘Non ho il Covid’ sono state le sue parole: l’influencer ha spiegato di aver fatto tutti gli accertamenti, compreso il tampone, per scoprire da dove deriva il suo malessere e l’aumento della temperatura. Nelle ultime IG story rivela di essere stanca ma la febbre e’ scomparsa.