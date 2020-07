Intervento facciale e mastoplastica, per un’attrice Spagnola molto amata, la decisione: “Per sentirmi a mio agio”, il racconto della donna

Ormai in un mondo dove l’apparenza conta sempre di più e l’aspetto fisico deve essere quasi sempre messo in mostra su Instagram nella maniera più perfetta possibile, sono sempre più le donne che decidono di sottoporsi agli interventi chirurgici. Sono moltissime anche le star che per adeguarsi agli standard della moda attuale che risultano essere molto rigidi e a volte anche un po’ esagerati ricorrono alla chirurgia estetica. Sono moltissimi, infatti, quelli/e che decidono di andare dal chirurgo plastico per poter eliminare le rughe, migliorarsi, aumentare o diminuire il seno, aumentare o diminuire i glutei, rifarsi il naso e chi più ne ha più ne metta. Ma a volte oltre all’aspetto puramente esteriore, entra in gioco anche il fattore psicologico. Sono tante infatti le donne che decidono di rifarsi poiché non riescono più a sopportare il proprio aspetto fisico.

Intervento facciale e mastoplastica, l’attrice ha deciso: “Per sentirmi a mio agio”

E’ quello che è accaduto anche a Jedet Sanchez che è nata in un corpo maschile, ma si è sempre sentita una donna. L’attrice e cantante spagnola, si è sottoposta a una serie di interventi chirurgici dichiarando più volte di sentirsi già una donna a tutti gli effetti e di sottoporsi a determinati tipi di interventi chirurgici solamente per sentirsi maggiormente a suo agio. In questi giorni, ha pubblicato una foto che la ritrae in ospedale dopo un intervento di femminilizzazione facciale, un particolare intervento chirurgico in cui il medico ridisegna tutti i lineamenti della persona in modo da rendere il viso armonioso e femminile. Oltretutto poi si è sottoposta anche ad un intervento di aumento del seno. La sua felicità ha il sapore di un riscatto dopo una vita segnata da i problemi di bulimia, dai problemi mentali e dal terrore dell’abbandono.

Nello scatto la donna appare stesa in un letto ospedaliero e tutta fasciata. Ovviamente possiamo immaginare il dolore del post operatorio quanto possano essere fastidiosi i punti di sutura e le cicatrici lasciatele sul volto e sul corpo. Sotto il post che ha pubblicato leggiamo: “Sembro un pesce palla ma sono vivo e molto felice grazie per i messaggi e soprattutto grazie al team di facialteam per avermi trattato come una regina. Ho avuto una femminilizzazione facciale e un aumento del seno“. Tantissimi auguri e in bocca al lupo!