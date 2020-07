Manila Nazzaro è una delle concorrenti di Temptation Island insieme al suo attuale compagno Lorenzo Amoruso, ma sapete chi è il suo ex marito?

In compagnia del suo fidanzato Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha preso parte alla settima edizione di Temptation Island. Fidanzata da più di tre anni con l’ex calciatore, l’ex Miss Italia non ha affatto una storia sentimentale alle spalle molto facile e felice. Proprio nel corso della quinta puntata di Martedì 28 Luglio, la showgirl ha avuto l’occasione di poter raccontare un po’ della sua storia. Dopo quasi 12 anni di matrimonio con Francesco Cozza, purtroppo, la loro relazione è giunta al capolinea. E, a quanto pare, i motivi potrebbero essere riconducibili alla lontananza. La stessa che, purtroppo, continua a vivere con il suo attuale compagno. Ecco, ma tralasciando questo, avete mai visto chi è l’ex marito della Nazzaro? No? Tranquilli, vi mostriamo noi ogni cosa.

Manila Nazzaro, sapete chi è il suo ex marito?

Da come si può chiaramente intuire quindi, la storia sentimentale di Manila Nazzaro non è affatto semplice. Seppure, attualmente, sia felicemente fidanzata con Lorenzo Amoruso, con il quale, tra l’altro, ha deciso di prendere parte a Temptation Island, alle spalle l’ex Miss Italia ha un matrimonio che, purtroppo, non è andato affatto a buon fine. Dopo ben quattro anni di fidanzamento e dodici anni di matrimonio, la showgirl romana è ritornata ad essere single. Ecco, ma siete curiosi di conoscere chi è il suo ex marito? In diverse occasioni, Manila ne ha parlato, è vero, ma voi l’avete mai visto? Ovviamente, vi sveleremo noi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, così come il suo attuale compagno, anche l’ex consorte di Manila è un calciatore.

Come dicevamo precedentemente. Lui si chiama Francesco Cozza ed è l’ex marito di Manila Nazzaro. Cosa fa nella vita? Beh, anche lui ha fatto della sua più grande passione, il suo lavoro. Dopo una celeberrima carriera come centrocampista di diverse squadre di calcio, dal 2010, il buon ‘Ciccio’ è stato allenatore. Dal 2019, invece, è responsabile dell’area scouting della Reggina.