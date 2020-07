In alcune delle sue recentissime fotografie condivise su Instagram, Nancy Brilli si lascia immortalare a riva di mare con un fisico smagliante in costume.

Non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione, Nancy Brilli. Attrice cinematografica, televisiva e teatrale più che ammirata ed apprezzata, la romana decanta di un successo davvero invidiabile. Non soltanto, sia chiaro, per la sua smisurata bravura e professionalità, ma anche per la sua infinita bellezza. Spesso e volentieri protagonista di incantevoli scatti fotografici, l’attrice romana è solita incantare e lasciare senza fiato tutti i suoi sostenitori Instagram. È proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, che la bella Brilli condivide delle fotografie molto più che entusiasmanti. Le ultime, ad esempio, sono state condivise qualche giorno fa. Quando, in riva al mare a Ponza, Nancy si è lasciata immortalare in tutta la sua maestosità. Con indosso un costume da bagno davvero fantastico, l’attrice romana ha sfoggiato una forma fisica più che smagliante. Inevitabile, quindi, la reazione dei suoi sostenitori. Che, in un batter baleno, l’hanno riempita di complimenti.

Nancy Brilli in costume, forma fisica smagliante: Instagram è in tilt per lei

Siamo in piena estate. E, così come tantissimi altri personaggi dello spettacolo italiano, anche Nancy Brilli si è lasciata immortalare in costume. A riva del cristallino mare di Ponza, l’attrice romana ha letteralmente fatto impazzire tutti i suoi sostenitori social. Così come anche Alba Parietti, che, come raccontato in un nostro recente articolo, ha sfoggiato un fisico da urlo con questo costume bianco e super sgambato, anche la Brilli non ha potuto fare a meno di quanto sia in perfetta forma. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. Sono proprio questi gli scatti in costume che, alcuni giorni fa, Nancy Brilli ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale. Siete curiosi di conoscere la reazione dei suoi fan? Eccola:

E questi, vi assicuriamo, ne sono soltanto alcuni. Sono davvero tantissime, infatti, le persone che non hanno potuto fare a meno di notare e commentare questo schianto di donna! Chapeau, cara Nancy!