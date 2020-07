Nancy Brilli, scollatura profondissima per l’attrice: quanta bellezza in uno scatto di molti anni fa insieme all’ex compagno Roy De Vita

Nancy Brilli è certamente tra le attrici più amate e seguite di sempre, nel corso della sua carriera ha avuto la fortuna e l’onore di lavorare con i più grandi nomi del mondo del cinema italiano e anche internazionale. Bellissima e amatissima dal pubblico, ha ricoperto nel corso della sua carriera ruoli di notevole rilevanza. La possiamo infatti ricordare in queste pellicole: “I ragazzi della via Pal’, ‘Femmine contro Maschi’, ‘Un’estate al mare’, ‘Sapore di te’, ‘Ex’, ‘Matrimoni e altre follie’, ‘Maschi contro femmine’, e tantissimi altri film. Nancy Brilli sa sempre come arrivare dritta al cuore degli italiani. Non solo per la sua straordinaria bellezza, ma soprattutto per la sua bravura che è davvero innegabile.

Nancy Brilli, scollatura profondissima: quanta bellezza in uno scatto di molti anni fa

Nonostante non sia più una donna giovanissima Nancy continua ad avere un sex appeal e una sensualità disarmanti. Sempre con biondissima e con gli occhi azzurri, conserva un fisico invidiabile. La silhouette ancora formosa e bellissima non si allontana molto da quella che era la sua figura più da giovane. Nella foto che vi abbiamo postato più sopra la donna appare in compagnia dell’ex compagno Roy De Vita, con cui ha condiviso ben 15 anni di vita. I due dopo 15 lunghi anni di relazione hanno deciso di separarsi e prendere strade diverse.

Nella foto di sopra la Brilli indossava un abito davvero meraviglioso che le fasciava la figura e le donava luce grazie agli inserti metallici. I gioielli particolarissimi e i capelli raccolti proprio per mettere in risalto il decoltè e la scollatura profondissima. Il vestito è leggermente velato e offre quel leggero effetto vedo non vedo!