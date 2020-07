Random, dopo Amici Speciali arriva la notizia che tutti i fan stavano aspettando

Una notizia che finalmente i fan di Random possono sentire: il suo nuovo singolo è Disco di Platino.

Abbiamo imparato a conoscere meglio Random, il rapper di “Sono un bravo ragazzo, un po’ fuori di testa”, grazie alla sua partecipazione ad Amici Speciali, il format di Maria De Filippi andato in onda durante la pandemia di Covid-19 con lo scopo di acquisire quanti più fondi possibili utili agli ospedali. A trionfare è stato Irama, ma non possiamo dimenticare anche tutti gli altri partecipanti come, appunto, Random. Ora, dopo diversi mesi dalla sua partecipazione al programma, arriva una nuova e bellissima notizia per il cantante.

Rossetto, Random: certificato Platino

Rossetto è stato uno dei singoli che Random ha voluto estrarre dal suo disco Montagne Russe. Un lavoro interessante e intenso che ha ottenuto un riscontro di pubblico piuttosto importante. A conferma di questo traguardo arriva infatti la notizia che Rossetto è diventato Platino. Un riconoscimento che Random ha colto con grande entusiasmo, ma anche con umiltà. Del resto è del team “testa bassa e lavorare”, se ci passate la licenza poetica. Eppure è la verità, il giovane artista ha sempre dimostrato coi fatti la sua bravura, ha fatto tutta la gavetta del caso e ora continua a muoversi in questa direzione, senza montarsi la testa.

Le canzoni di successo e i prossimi concerti

Eppure di motivi per volare alto il rapper di Sono un bravo ragazzo, ne avrebbe eccome! Oggi ha oltre 140milioni di ascolti, 90milioni di views su Youtube e il suo ultimo singolo ha oltre 20milioni di stream, senza contare tutte le centinaia di migliaia di volte che è stato utilizzato su TikTok. Inoltre Random si esibirà domenica 16 agosto alle 06.00 al Samsara Beach di Riccione e mercoledì 6 settembre presenterà il suo ultimo singolo agli Heroes all’Arena di Verona.

Chi è Random?

Per chi ancora non lo conoscesse, Random – classe 2001 – ama la musica da quando è ragazzo e inizia a suonare batteria, basso e chitarra. Grazie a Zenit, suo produttore, inizia a raccontare nei suoi brani problematiche legate alla vita di tutti i giorni e Chiasso, il primissimo singolo, diventa virale in poco tempo. Da quel momento, tra nuovi singoli e collaborazioni di successo, Random non si è mai più fermato.