Stefano De Martino, splendido annuncio: la notizia è appena arrivata

Splendido annuncio per Stefano De Martino, la notizia è appena arrivata: di seguito vi diciamo di che cosa stiamo parlando

Da quando ha tolto le punte ed ha indossato il vestito del conduttore a Stefano De Martino non lo ferma più nessuno. Il napoletano ha esordito con la trasmissione Made in Sud, che conduce ormai da due anni con straordinario successo. Oltre allo show comico, De Martino ha condotto anche la Notte della Taranta, il Festival di Castrocaro (in coppia con Belen Rodriguez) e Stasera tutto è possibile sempre su Rai Due. Si può dire che il ballerino sia diventato un volto della seconda rete pubblica. Anche con Stasera tutto è possibile il napoletano ha ben figurato, nonostante l’eredità pesante di Amadeus. De Martino resta in attesa di una chiamata importante, ma nel frattempo viene riconfermato alla guida dei suoi programmi. Dopo la conferma al timone di Made in Sud, il conduttore napoletano è stato confermato anche alla conduzione del Festival di Castrocaro. Questa volta però non ci sarà Belen. I due, infatti, si sono lasciati.

Stefano De Martino, splendido annuncio: la notizia

È un periodo speciale per De Martino. Se in amore il vento sembra non soffiare a favore, nel lavoro invece tutto procede a gonfie vele. L’edizione appena terminata di Made in Sud è stata un autentico successo. La trasmissione ha ottenuto ascolti da urlo, superando addirittura i numeri dell’edizione precedente. Merito di tutta la squadra, di cui ne fa parte ovviamente anche l’ex ballerino di Maria De Filippi. De Martino, inoltre, ha condotto anche una serata speciale dello show comico andata in onda lunedì scorso in prima serata su Rai Due. L’estate, però, riserverà altre sorprese al conduttore napoletano: De Martino, infatti, sarà alla guida della 63esima edizione del Festival di Castrocaro. La notizia è stata appena annunciata sul sito della Rai attraverso un comunicato stampa. La serata andrà in onda giovedì 27 agosto in prima serata su Rai2 e, in contemporanea, su Rai Radio 2. L’edizione si terrà al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. De Martino, dunque, condurrà per il secondo anno consecutivo la manifestazione canora. Lo scorso anno, il ballerino era salito sul palco insieme alla sua compagna Belen Rodriguez. Al momento non sappiamo se De Martino sarà da solo oppure ci sarà una co-conduttrice accanto a lui.

Festival di Castrocaro: chi sono i finalisti

Le selezioni del festival si sono tenute online a causa dell’emergenza Coronavirus e sono state superate da 8 ragazzi che nella serata finale cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana. Gli otto finalisti sono: Federico Castello in arte Fellow; Jacopo Ottonello in arte Jacopo; Laura Fantauzzo; Le Radici, duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello; Nadia D’Aguanno; Niccolò Dainelli in arte Daino; Stefano Farinetti in arte Neno; i Watt , quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano. Lo scorso anno l’edizione è stata vinta da Debora Manenti, che si è aggiudicata anche il Premio Siae per la migliore performance con il brano Look at Me Now