Cos’è successo dopo il falò di confronto finale a Temptation Island tra Anna ed Andrea? Soltanto adesso salta fuori un clamoroso indizio.

Anna Boschetti ed Andrea Battistelli formano una delle sei coppie che, più di un mese fa, hanno deciso di mettere alla dura prova il loro amore a Temptation Island. Fidanzati da circa un anno, i due romani hanno preso parte all’isola delle tentazioni di Canale 5 per motivazioni davvero contrastanti tra di loro. La trentasettenne romana, come raccontato in un nostro recente articolo, ha seriamente intenzione di mettere su famiglia con il suo compagno. A differenza, invece, del ventisettenne. Che, almeno fino a questo momento, è più proiettato verso il suo lavoro, anziché a costruirsi una famiglia. Una decisione davvero inaccettabile, quindi, per Anna. Che, pur di fargli cambiare idea, ha messo in atto una vera e proprio strategia nei suo confronti. Spesso e volentieri accanto al single Carlo Siano, la Boschetti sta tentando in tutti i modi di suscitare una reazione da parte del suo compagno. Ecco, ma cosa sarà accaduto dopo il falò? Appurato che, nel corso dell’ultima puntata di Giovedì 30 Luglio, assisteremo agli ultimi confronti tra le tre coppie rimaste in gioco, cos’è successo tra Anna ed Andrea. Ovviamente, non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che, pochissime ore fa, è spuntato fuori un clamoroso indizio. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Anna ed Andrea, cos’è successo dopo il falò a Temptation Island? L’indizio

Mancano pochissime ore e, finalmente, scopriremo tutto quello che accadrà alle tre coppie rimaste in gioco a Temptation Island. Proprio nel corso dell’ultima puntata di domani, Giovedì 30 Luglio, non soltanto scopriremo com’è andata a finire tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ma anche cos’è successo dopo il falò tra Andrea ed Anna ed, ovviamente, anche a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ecco, ma com’è andata a finire tra la giovane coppia romana? Ovviamente, così come per tutte le altre coppie non possiamo affatto dirvi come stanno realmente le cose. Seppure, infatti, le registrazioni siano terminate da un pezzo, non è trapelato praticamente nulla dai rispettivi protagonisti. Tuttavia, pochissime ore fa, è spuntato un clamoroso indizio che riguarda proprio la giovanissima coppia romana. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo?

Stando a quanto si apprende da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che tra la giovane coppia romana ci sia stato un confronto finale con esito positivo. Altrimenti non avrebbe senso il like che, a quanto pare, Anna Boschetti avrebbe messo ad una fanpage dedicata ad Andrea Battistelli. Vi farebbe piacere rivederli insieme dopo il programma?