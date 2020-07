Temptation Island, i cinque momenti memorabili della quinta puntata del docu-reality di Canale 5.

Una settimana ricca di emozioni, questa, per gli amanti di Temptation Island. Il docu-realiti di Canale 5, infatti, andrà in onda per ben due volte. L’ultima attesissima puntata andrà in onda domani, giovedì 30 luglio, mentre la quinta e penultima è stata trasmessa ieri. Una puntata in cui è successo davvero di tutto! Dalla conclusione del falò tra Antonio e Annamaria, all’inizio, super acceso, di quello tra Antonella e Pietro. Una serie di colpi di scena incredibili, che vogliamo rivivere, come sempre, insieme a voi. Ecco i cinque momenti memorabili della quinta puntata di Temptation Island.

Temptation Island, i cinque momenti memorabili della quinta puntata: Antonella schiaffeggia Pietro

1- “TI VOGLIO BENE ERA TROPPO LUNGO”

Non possiamo non iniziare con lui, Antonio, il vero generatore di ‘perle’ di questa edizione di Temptation Island. La puntata di ieri è iniziata proprio con la seconda parte del falò di confronto tra il napoletano e la sua fidanzata Annamaria. Un falò con lieto fine: dopo un’accesa discussione, i due hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Di frasi per giustificarsi, Antonio, ne ha utilizzate tante durante il confronto, ma ce n’è una che ha colpito tutti. Date un’occhiata:

Proprio così: quando Annamaria si è lamentata per il “Ti voglio” pronunciato da Antonio alla tentatrice Ilaria, il napoletano ha fornito una perfetta spiegazione. “Dire “ti voglio bene era troppo lungo, ho detto “ti voglio” per non dire tutta la frase“. Semplicemente un modo per risparmiare tempo. Che dire, Antonio ci mancherà tantissimo!

2- LORENZO VS ANNA

No, non abbiamo confuso i nomi. Lorenzo Amoruso non è il fidanzato di Anna, ma, vedendo i video nel pinnettu insieme al suo amico Andrea, l’ex calciatore non ha trattenuto la rabbia. “Adesso vuole metterti anche contro la tua famiglia, inizia a parlare contro tuo padre, ma che stiamo scherzando? È una iena! Ma dove sta l’amore, questo è amore?”. Con queste parole, Lorenzo commenta il video riguardante Anna, cercando di aprire gli occhi ad Andrea. E sul web, il pubblico è sempre più pazzo di Lorenzo:

E voi, che idea vi siete fatti sul comportamento di Anna? Siete d’accordo con l’opinione di Lorenzo?

3- “MI MANCA DA MORIRE”

Si, parliamo ancora di lui, di quello che è a tutti gli effetti il personaggio di questa edizione preferito dal pubblico: Lorenzo Amoruso. Lui e Manila sono entrati nel cuore dei fan, che non vedono l’ora di rivederli insieme e che chiariscano le incomprensioni venute fuori nel corso di questa esperienza. E, nella puntata di ieri, è apparso un Lorenzo come non lo abbiamo mai visto. In lacrime, l’ex calciatore si lascia andare ad uno sfogo, dove esprime le sue paure: “Penso tanto a Manila ragazzi, penso che probabilmente non andrà bene…Mi manca veramente tanto.”

Un momento davvero toccante, che ha emozionato tantissimo i telespettatori. Ma, nonostante le difficoltà, tutti sono sicuri che per la coppia Amoruso-Nazzaro ci sarà il tanto atteso lieto fine!

4- LA DELUSIONE DI ANDREA

L’avventura a Temptation Island sta per concludersi e Andrea sembra sempre più deluso dalla sua fidanzata Anna. La strategia messa in atto dalla donna per ottenere il suo scopo ( quello di mettere su famiglia) non è piaciuta affatto ad Andrea, che ammette di non aver riconosciuto Anna in questo percorso. Questa esperienza sarà servita al giovane ristoratore per capire che Anna non è la donna giusta per lui?

Nonostante la rabbia, i sentimenti di Andrea sono davvero forti…e c’è chi è sicuro che, alla fine, i due usciranno insieme dal programma. Tenete duro, domani sapremo già tutto!

5- “NON MI TOCCARE SCHIFOSO”

E concludiamo così come si è conclusa la puntata, nel momento ‘clou’! Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono rivisti, per il loro falò di confronto finale. Un botta e risposta davvero acceso: è successo di tutto e sono volate parole davvero durissime. Ma non è finita qui. La puntata, infatti, si è interrotta proprio sul più bello, ovvero quando la coppia stava rivedendo il momento del bacio tra Pietro e la single Beatrice. Pietro appare agitatissimo, Antonella sbotta ed esclama: “Non mi toccare schifoso”, lanciando un piccolo schiaffo al suo fidanzato:

Insomma, non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà nella seconda parte del falò. Antonella resterà nella sua posizione e chiuderà definitivamente la storia con Pietro? Lo scopriremo domani sera!

Già, perché la prossima puntata del docu-reality di Canale 5 andrà in onda già domani, giovedì 30 luglio 2020. Tenetevi forte perché sarà il gran finale, durante il quale assisteremo a tutti i falò di confronto e sapremo come si concluderà il viaggio di tutte le coppie di questa edizione. L’attesa è davvero tanta, ma mancano poche ore! L’appuntamento con Filippo è per domani sera su Canale 5, mentre noi ci ritroviamo qui, venerdì mattina, per commentare l’ultima attesissima puntata di Temptation Island!