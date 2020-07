Nel corso della puntata di Martedì 28 Luglio di Temptation Island, Manila Nazzaro si è confermata regina del web: cosa è successo subito dopo.

Si è completamente contraddistinta da tutte le sue compagne di viaggio, Manila Nazzaro. Entrata a Temptation Island in compagnia del suo fidanzato Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia ha saputo conquistare facilmente l’attenzione su di sé. Non soltanto per la sua smisurata bellezza, ma anche per la sua maturità e, soprattutto, per essere solita a dire le cose giuste al momento giusto. Impossibile, infatti, dimenticare quando, durante un falò con le sue amiche, la Nazzaro ha detto di essere orgogliosa del suo compagno perché comportatosi come un vero e proprio uomo. Ma non solo. Perché, anche nel corso della puntata di Martedì 28 Luglio, Manila non ha affatto deluso le aspettative del suo caro pubblico italiano. Seppure abbia visto, per la prima volta in assoluto, di Lorenzo in compagnia di single, l’ex Miss Italia non ha potuto fare a meno di continuare ad esprimere forte e chiaro il suo pensiero su quello che vuole dalla sua relazione. Risultato? Il web è completamento esploso per lei. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, il web esplode per Manila Nazzaro dopo la puntata: cos’è successo

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno deciso di partecipare a Temptation Island per un motivo ben preciso: cosa fare del loro futuro. I due si amano alla follia, bisogna ammetterlo. Eppure, un punto li ‘divide’: dove andare a vivere insieme. L’ex calciatore, infatti, vorrebbe che la sua compagna e i suoi figli si trasferissero a Firenze, dove lui vive e lavora. A differenza, invece, dell’ex Miss Italia. Che, dal canto, vorrebbe continuare a vivere a Roma insieme alla sua famiglia. Ma non solo. Perché l’aitante Amoruso sarebbe disposto a tutto per la sua compagna. La Nazzaro, infatti, ha rivelato che il suo fidanzato le avrebbe detto che, pur di farla trasferire a Firenze, sarebbe disposto a cederle direttamente la sua carta di credito. Un gesto davvero encomiabile, c’è poco da dire. Ma che, tuttavia, non piace affatto all’ex Miss Italia. Che, sin dal primo momento, ha sempre voluto una propria indipendenza anche dal punto di vista economico.

La decisione di Manila Nazzaro di non accettare la proposta del suo compagno ed, ovviamente, la motivazione che l’ha spinta a prenderla è stata più che apprezzata dal popolo web. Che, in un vero e proprio batter baleno, si è riversato sui social per dimostrare tutto il loro apprezzamento nei confronti dell’ex Miss Italia. Non sappiamo come andrà a finire la loro esperienza a Temptation Island, sia chiaro. Ma una cosa è certa: Manila è sicuramente la regina del web.