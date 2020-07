Adriana Volpe, il marito Roberto in compagnia di un’altra donna: il video non passa inosservato e scatena i commenti dei followers.

Lei è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Adriana Volpe, che nella Casa più spiata della tv si è fatta apprezzare per la sua semplicità e la sua gentilezza. Attualmente, la conduttrice è al timone di Ogni mattina, nuovo programma di TV 8, al fianco di Alessio Viola. Ma è anche sui social che i fan continuano a seguirla, in particolare su Instagram, dove Adriana ama condividere foto e video delle sue giornate. E, a proposito di Instagram, c’è un video apparso nelle ultime ore che non è passato inosservato. Ma a condividerlo non è stata la Volpe, bensì il marito Roberto Parli, proprio sul suo profilo ufficiale. Nelle immagini, l’uomo è in compagnia di un’altra donna, una giovane cantante, durante una serata karaoke. Nulla di eclatante, ma le voci di una presunta crisi coniugale tra Adriana e Roberto si fanno sempre più insistenti.

È crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli? Dopo l’esperienza della conduttrice al GF Vip 4, si è parlato molto di un’ipotetica rottura tra la coppia. In particolare, a causa della gelosia di Roberto per alcuni atteggiamenti assunti dalla Volpe nella Casa (soprattutto con il bel Andrea Denver). Una rottura, però, smentita più volte, anche da alcune immagini in cui i due si sono mostrati insieme, in una reunion tra gli ex del Grande Fratello Vip. La Volpe, però, non ha negato che, dopo il reality, vi erano alcune cose da ‘mettere a posto’ e che c’era bisogno di tempo. Nelle ultime ore, però, un video pubblicato da Roberto sul suo profilo Instagram ha attirato l’attenzione dei fan. Date un’occhiata:

Il marito della conduttrice si mostra in compagnia di una giovane cantante Stefany, durante una serata Karaoke. I due ballano e cantano insieme, abbracciandosi a bordo piscina per poi tuffarsi a fine canzone! Nulla di ‘grave’, questo è chiaro. Ma, tra i commenti al post, non potevano mancare riferimenti ad Adriana e alla loro storia. Eccone alcuni:

Insomma, qualcosa ci dice che le voci di una crisi tra la Volpe e Roberto continueranno a farci compagnia ancora per un po’! E voi, che idea vi siete fatti su questa vicenda?