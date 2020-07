Amici, ex vincitore è tornato con la fidanzata? L’indiscrezione

Pare che un ex vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi sia tornato con la fidanzata: ecco l’indiscrezione che circola sul web

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana. Il programma è andato in onda per la prima volta il 22 settembre del 2001 ed è stato ideato da Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo è anche la conduttrice del talent show. Nel corso degli anni, il programma è diventato una vera e propria fucina di talenti. Molti dei giovani cantanti che oggi conquistano le vette più alte delle classifiche italiane sono usciti dalla scuola di Maria De Filippi. Tra i vincitori più famosi ricordiamo sicuramente Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Marco Carta, Moreno e tanti altri ancora. Nella scuola più famosa d’Italia, però, non nascono solo talenti, ma anche grandi amori. Uno dei più celebri è sicuramente quello tra la cantante e vincitrice del talent show Emma Marrone e il ballerino Stefano De Martino. I due, però, non sono stati gli unici ad essersi fidanzati nella scuola di Maria De Filippi.

Amici, ex vincitore è tornato con la fidanzata?

Prima di Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione del talent show, la trasmissione ha visto trionfare Alberto Urso, tenore già famoso per la partecipazione a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici. Alberto ha conquistato il pubblico del talent show e oggi è uno dei giovani più promettenti del panorama musicale. Nella scuola più famosa d’Italia, Alberto, oltre a trovare il successo, conobbe anche l’amore: il cantante, infatti, si fidanzò con la ballerina Valentina Vernia. I due sono stati fidanzati per qualche mese, poi si sono lasciati. Secondo le ultime indiscrezioni, però, sembrerebbe che Alberto e Valentina si stiano frequentando nuovamente. La notizia è stata rilanciata proprio dai fan, che ovviamente notano tutto. I seguaci dei due ex protagonisti della diciottesima edizione del talent show hanno notato che Valentina ha postato alcune foto tra le stories di Instagram nelle quali sembra trovarsi nello stesso luogo di Alberto. Addirittura sembrerebbe che la ballerina abbia postato una foto fuori casa di Alberto, aggiungendo il filtro bianco e nero per non destare troppi sospetti. I fan però se ne sono accorti, hanno fatto gli screen per non occultare le prove ed hanno rilanciato tutto sul web.

Alberto e Valentina si stanno dunque frequentando nuovamente? Al momento questa resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Solo i diretti interessati possono ufficializzare (o nel caso smentire) la notizia.