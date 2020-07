Belen Rodriguez, scatto in costume: fisico statuario e lato b da urlo

Belen Rodriguez pubblica uno scatto in costume tra le stories di Instagram: la modella mette in mostra un fisico statuario e un lato b da urlo

Belen è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. La modella, di origini argentine, si è trasferita nel nostro paese nel 2004, iniziando a lavorare per alcuni marchi di moda. Il successo, però, arriva nell’autunno del 2008, quando partecipa alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi. In Honduras, oltre a litigare con Vladmir Luxuria e ad avere un presunto flirt con Rossano Rubicondi, si classifica al secondo posto, sfiorando per pochi punti la vittoria finale. La partecipazione al reality show, però, le regalerà grande successo. Nel 2009 condurrà Scherzi a parte insieme a Claudio Amendola e Teo Mammucari e sempre insieme a quest’ultimo presenterà Sarabanda. Nel 2011 arriva la chiamata della Rai per condurre il Festival di Sanremo e nello stesso anno firma un contratto di esclusiva con la rete del Biscione, che diventerà la sua seconda casa. Attualmente la Rodriguez conduce Tu si que vales, programma di successo in onda su Canale 5. La modella argentina ha fatto parlare di sé anche per gli innumerevoli flirt: da Marco Borriello a Fabrizio Corona, fino a Stefano De Martino, con il quale si è sposata, e di recente l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Attualmente, però, la storia con Antinolfi sarebbe terminata e pare che la Rodriguez sia tornata nuovamente single.

Belen Rodriguez, foto in costume: fisico statuario e lato b spettacolare

La Rodriguez è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta circa nove milioni di seguaci. La modella argentina presto festeggerà il traguardo dei dieci milioni di followers, un numero davvero soddisfacente. Il popolare social network è senza ombra di dubbio una delle principali fonte di reddito per la showgirl. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Tra le storie di Instagram, la Rodriguez racconta, attraverso scatti e video, tutta la sua giornata. Oggi, ad esempio, la modella e conduttrice argentina si trova sulla Costiera Amalfitana ed ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi seguaci. La Rodriguez infatti ha pubblicato una foto in costume, in cui mostra un fisico statuario e un lato b da urlo.

Le curve della modella argentina ormai le conosciamo tutti. Belen è sempre più bella e soprattutto più in forma. La Rodriguez non manca di evidenziarlo sui social network, soprattutto quando pubblica scatti del genere. Siamo sicuri che la storia pubblicata su Instagram avrà raggiunto un numero altissimi di visualizzazioni.