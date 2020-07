Fabio Fulco, dura frecciatina a Cristina Chiabotto: le sue parole

Fabio Fulco, in un’intervista alla rivista Intimità, ha mandato una dura frecciatina alla sua ex compagna Cristina Chiabotto: ecco le sue parole

Fabio Fulco, all’anagrafe Fabio Bifulco, è uno degli attori più affascinanti della televisione italiana. Il napoletano ha preso parte a moltissime serie TV di successo, tra le quali figurano Incantesimo, Le tre rose di Eva e Un passo dal cielo. Dal 2018 è presente nel cast di Un posto al sole, serie TV di successo ambientata a Napoli e in onda su RAI Tre. Nella fiction presta il volto a Valerio Viscardi, imprenditore molto spregiudicato. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche al talent show Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto la sua ex compagna Cristina Chiabotto.

Fabio Fulco, dura frecciatina a Cristina Chiabotto

Fulco è stato legato sentimentalmente all’ex Miss Italia e conduttrice televisiva, conosciuta durante la trasmissione Ballando con le stelle di Milly Carlucci. I due sono stati fidanzati dal 2005 al 2017, anno in cui hanno annunciato la separazione. Per circa dodici anni hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, ma poi la loro storia d’amore è terminata. Oggi i due hanno imboccato due strade diverse: la Chiabotto, il 21 settembre 2019, ha sposato l’imprenditore Marco Roscio; mentre l’attore napoletano attualmente ha una relazione con Veronica Papa, imprenditrice pescarese e modella, finalista a Miss Italia nel 2014 e Miss Mondo nel 2018. Presto anche Fulco convolerà a nozze, come rivelato alla rivista Intimità: “Veronica è stata un dono”.

Alla rivista ha parlato anche della sua ex compagna, mandandole una dura frecciatina. L’attore napoletano ha dichiarato di essere rimasto ferito non dalla persona, ma dall’infrangersi di un progetto di vita e poi ha aggiunto: “A fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce e che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. Nel mio caso, erano sbagliati proprio quelli”. A distanza di anni, Fulco sembra non aver ancora digerito la separazione dalla Chiabotto.