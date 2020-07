Luca Argentero, la confessione ‘intima’ sui social network: “Sopravvissuto…”, scopriamo insieme cos’è accaduto all’attore di ‘Doc’

Questo per il grande Luca Argentero è un momento molto felice della vita, l’attore è infatti diventato genitore per la prima volta questa estate. Luca e Cristina Marina sono diventati per la prima volta genitori questa estate e da allora stanno vivendo un’esperienza davvero incredibile. Chi non sarebbe emozionato a vivere per la prima volta la felicità di essere genitori. Nel frattempo però ovviamente un altro punto importante nella vita dell’attore è proprio il lavoro. Vi ricordiamo infatti che l’uomo non ha potuto girare le ultime puntate della fiction evento di quest’anno ‘Doc’, La serie tv ha avuto un’incredibile successo e subito dopo la fine del lockdown ovviamente c’è stata una lenta ripresa e tutti sono tornati sul set.

Luca Argentero, confessione social: “Sopravvissuto…”, cos’è accaduto

La serie tv evento ha riscosso un enorme successo e c’è da dire che la parte interpretata da Luca Argentero ha suscitato non poco interesse nel pubblico. Vi ricordiamo infatti che quella vista sul piccolo schermo è una storia tratta da eventi realmente accaduti, anche se con dinamiche leggermente diverse. Qualche ora fa l’attore ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram Ufficiale uno scatto decisamente particolare.

https://www.instagram.com/p/CDQhPyEJm30/

L’attore infatti pubblica uno scatto con una didascalia decisamente particolare: “Survivor mode on”. Che letteralmente in Italiano significa ‘in modalità sopravvissuto’. Considerando che sono ancora nell’aria le ultime scene della serie Doc, possiamo pensare che sia riferito proprio a qualche scena della fiction, oppure potrebbe essere riferito al suo aspetto piuttosto sauvage. Non ci resta che aspettare per capire qualcosa in più, nel frattempo non possiamo fare altro che spulciare il suo profilo Instagram per cercare di capire qualcosa in più e soprattutto per vederlo con la piccola Nina.