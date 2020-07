Patty Pravo, niente costume sotto la maglia bagnata: lo scatto scatena i followers di Instagram.

Uno scatto che ha lasciato tutti senza parole, quello pubblicato qualche ora fa da Patty Pravo sul suo profilo Instagram. Forse non tutti sanno, infatti, che la cantante è presente anche sui social: il suo profilo ufficiale conta ben 70,2 mila followers! Ed è proprio lì che, qualche ora fa, è apparsa una foto che non è passata inosservata. Una foto in cui la cantante si mostra durante un bagno in mare molto ‘particolare’. Patty indossa una maglia bianca, ma niente costume sotto! Il ‘vedo non vedo’ scatena i commenti su Instagram. Date un’occhiata.

Patty Pravo, niente costume sotto la maglia bagnata: lo scatto apparso su Instagram non è passato inosservato

Di scatti al mare, in queste settimane, Instagram ne è pieno. Ma non tutti colpiscono come quello pubblicato da Patty Pravo proprio qualche ora fa. La 72 enne si è lasciata immortalare in acqua, durante un bagno. Ad attirare l’attenzione di tutti, però, è stato il particolare ‘look’ scelto dalla cantante per il suo bagno. Niente costume, ma soltanto una maglia bianca, con cui si è tuffata in mare. Il risultato? Una trasparenza che ha lasciato vedere un po’ troppo! Guardate con i vostri occhi:

Eh si, uno scatto che non poteva passare inosservato! La cantante è splendida e una pioggia di complimenti ha invaso il post in pochissimo tempo. Tra i commenti, spuntano quelli di molte colleghe di Patty. Da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, eccone alcuni:

Insomma, tutti pazzi per Patty, che a 72 anni si mostra più in forma che mai e incanta i social! E voi, cosa aspettate a seguire la cantante sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete.