Temptation Island 2020, anticipazioni: i finali più inaspettati delle coppie

Le anticipazioni sulla puntata finale di Temptation Island 2020. Come andranno i falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Anna e Andrea, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2020. Le anticipazioni scarseggiano e la curiosità è alta. Come finiranno il loro viaggio nei sentimenti Anna e Andrea, Antonella Elia e Pietro Dalle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Nella puntata di martedì abbiamo visto la prima parte del falò di confronto tra Antonella e il suo fidanzato ed è già successo di tutto. Come finirà tra loro?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, come finirà? Le anticipazioni

La storia tra Antonella e Pietro era cominciata all’insegna del sorriso. I due erano piuttosto buffi come coppia e si sorrideva quando Filippo parlava di loro. Le cose però sono precipitate. La Elia ha iniziato a parlare del suo ex, Fabiano e pare che proprio per questo motivo Pietro abbia iniziato a tirare fuori un lato nascosto del suo carattere, piuttosto brutale.

Non sono mancate frasi forti da parte di Delle Piane il quale ha dichiarato che, poiché la Elia non ha “discendenza” sarà sola e finirà in un ricovero per anziani. Ma non solo. Il fidanzato ha anche raccontato anche alcuni dettagli intimi della loro vita privata, delle lacrime di Antonella nella notte e delle sue paure. Il tutto, dalle mere parole, è scivolato nel fisico con Pietro che pare abbia baciato una tentatrice sicuro di aver eluso le telecamere.

Le anticipazioni su Antonella Elia e Pietro Delle Piane non vedono un happy ending per la coppia. I fan sperano che la showgirl non si lasci raggirare e che sia assolutamente stoica nel lasciarlo.

Anticipazioni Temptation Island 2020: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Senza di loro, molto probabilmente, nessuno dei fan del programma avrebbe più fiducia nell’amore. Se le coppie che hanno preso parte al reality in questa edizione 2020 sono state piuttosto sfortunate, Manila e Lorenzo non si sono traditi e non si sono mancati di rispetto, ma sono usciti dei dettagli e dei disagi da parte soprattutto dell’ex Miss Italia nei confronti dell’ex calciatore.

“Fidanzatini” è questa la parola che manda su tutte le furie Lorenzo Amoruso, tacciato di non voler far un passo avanti nella loro storia. Manila e Lorenzo però sono anche una coppia matura, più stabile di quanto ci si potesse aspettare e soprattutto Amoruso ha dimostrato come la saggezza sia un valore importante.

Le anticipazioni parlano di una promessa di matrimonio tra Lorenzo e Manila proprio sul tronco del falò finale di Temptation Island e si spera che ci sia anche un clamoroso sì!

Anna e Andrea Temptation Island 2020: come finirà? Le anticipazioni

Qui ci troviamo tutti a fare il tifo per il povero Andrea. Ventisei anni, una maturità di un cinquantenne e la capacità di prendersi in carico una donna adulta con anche due figli. Pare che si sia preso molte responsabilità sulla schiena, nonostante sia giovane e lo abbia fatto con piacere. Dal canto suo Anna si è dimostrata piuttosto calcolatrice tanto che dal primo giorno a Temptation Island 2020 ha messo in atto una tecnica specifica: far ingelosire Andrea per costringerlo a sposarla e a fare un figlio insieme.

Peccato che dopo i primi momenti Andrea, aiutato anche dal saggio Lorenzo, abbia analizzato il tutto con lucidità e sia rimasto fermo sulla sua posizione. Ora deve affermarsi lavorativamente ed essere ricattato non è certo ciò che gli serve per scegliere Anna come madre dei suoi figli.

La frase “Se gli chiedo di andare a prendere i figli a scuola mi dice di sì, ma se gli chiedo una fedina di brillanti non me la compra” ha letteralmente fatto sobbalzare le anime delle suffragette e delle femministe più convinte. Vive o morte.

Le anticipazioni sulla fine della storia di Andrea e Anna, anche in questo caso, scarseggiano ma non abbiamo dubbi che il pubblico a casa stia sperando in un addio della coppia.